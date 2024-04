Hispaania peaminister loobus ajutiselt ametikohustuste täitmisest

Sanchez ütles, et eeluurimise algatamine pani teda mõtlema, kas ametis jätkamine on asja väärt. Sanchez ütles, et tühistas oma ametlikud kohtumised, et kaaluda ja otsustada, kuidas edasi minna, vahendas The Telegraph.

Madridi kohus teatas kolmapäeval, et alustab eeluurimist süüdistuse kohta mõjuvõimuga kauplemises ja korruptsioonis Sancheze naise Begona Gomezi vastu. Süüdistuse Gomezi vastu esitas parempoolne organisatsioon Manos Limpias. See organisatsioon on varemgi kasutanud kohut avaliku elu tegelaste ründamiseks.

Sancheze sõnul pole tema abikaasa midagi valesti teinud. Manos Limpias leiab samas, et Gomez kasutas oma mõjuvõimu peaministri abikaasana, et saada juurde toetajaid ülikoolile programmile, mida ta juhtis.

Hispaania opositsioonile Rahvapartei (PP) juht Alberto Nunez Feijoo süüdistas Sanchezt huvide konfliktis. Sanchez samas ütles, et tema abikaasa pole teinud midagi ebaseaduslikku ning süüdistuste taga seisavad PP ja parempopulistlik erakond Vox.