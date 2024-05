Hispaania võimud alustasid peaministri abikaasa suhtes kriminaaluurimist

Hispaania kohus võttis eeluurimise alla peaminister Pedro Sancheze abikaasa Begoña Gomeze, et selgitada välja, kas ta on oma äritegevuses seadusi rikkunud, selgub avalikuks saanud kohtudokumentidest.

Hispaania peaministri abikaasa on kriminaaluurimise all, süüdistatuna korruptsioonis ja mõjuvõimuga kauplemises, kirjutas Briti väljaanne The Telegraph.

Kohus ei andnud aprillis, kui menetlust alustati, uurimise kohta lisainfot, öeldes vaid, et tegemist on korruptsioonivastase kampaaniarühma Manos Limpiase (eesti keeles Puhtad käed) esitatud kaebusega.

Kui eeluurimiskohtunik nõustus eelmisel kuul alustama kaebuse läbivaatamist, tegi Sánchez ametikohustustest viiepäevase pausi, et kaaluda tagasiastumist.

Teisipäeval mitme Hispaania meediaväljaande valdusesse jõudnud uurimisdokumentides öeldakse, et kohtunik Juan Carlos Peinado on andnud pr Gómezele "investigada" staatuse. See tähendab, et kohtunik usub, et on usaldusväärseid tõendeid selle kohta, et ta on toime pannud kuriteo või osalenud selles.

Tõenäoliselt vallandavad uudised uuesti juhtumi ümber poliitilise tormi, mis Sáncheze vasakpoolse valitsuse sõnul on opositsiooni ja kallutatud meedia vandenõu tema tagandamiseks.

Gómeze vastu algatatud kohtuasi põhineb ajalehtedes ilmunud artiklite seerial, mis oli Manos Limpiase kaebuse aluseks.

Manos Limpias, mille juhil on sidemed paremäärmuslastega, hoiatas hiljem, et need väiteid võisid põhineda võltsuudistel, teatas kohalik meedia.

Neljapäeval selgus, et politseijõudude Guardia Civil uurijad ei leidnud ühtegi tõendit Gómeze süüteo kohta. Riigiprokurör teatas ka kohtunik Peinadole, et nende arvates ei ole peaministri abikaasale midagi ette heita.

Guardia Civil teatas, et puuduvad tõendid selle kohta, et Gómeze väidetavad sidemed Hispaania turismikontserniga Globalia, millele kuulub lennufirma Air Europe, oleksid mõjutanud valitsuse otsust määrata koroonapandeemia ajal lennufirmale toetus.

Hispaania konservatiivne opositsiooniline Rahvapartei on nõudnud, et Sánchez annaks selgitusi selle kohta, miks ta ei loobunud otsustest, mis puudutavad Gómeze kutsetegevusega seotud ettevõtteid. Sáncheze Sotsialistliku Partei (PSOE) juhtivad liikmed kutsusid peaministrit üles oma viiepäevase isolatsiooniperioodi jooksul oma ametikohale jääma.

Hispaania rahandusminister ja PSOE number kaks María Jesús Montero ütles neljapäeval, et kohtunik otsustas algatada proua Gómeze suhtes juurdluse pelgalt valeuudiseid sisaldavate ajaleheartiklite põhjal.