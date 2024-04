Poliitikute sõnul tekitab valimisreklaami reguleeriv seadus segadust

Euroopa reeglite kohaselt tohivad europarlamendi saadikud kasutada oma erakondade raha enda tutvustamiseks, Eesti erakonnaseadus aga seda ei luba. Seetõttu on erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) algatanud keskerakondlase Jana Toomi suhtes menetluse, sest märtsi alguses olid väljas paar tema plakatit.

"Meil on see reegel, et meie koduerakonnad rahastavad meie teavituskampaaniaid ja minu kampaania oli üleval kolm kuud enne valimisi," ütles Toom.

Toomi sõnul on europarlamendis kindlad reeglid, näiteks ei tohi kasutada sõna kandidaat ega kutsuda enda poolt hääletama. Midagi sellist ta teinud ei ole. Saadiku sõnul peab ta enne komisjonile vastamist juristidega nõu.

"Mulle see suvaline (ERJK esimehe) Liisa Oviiri tõlgendus väga ei istu, ma tahan näha reegleid, mitu päeva enne valimisi, mis on lubatud ja mis on keelatud," lausus Toom.

Oviirile jääb Toomi pahameel arusaamatuks, sest ka viie aasta eest patustas ta sama reegli vastu ja pidi raha tagasi maksma.

"Loomulikult võib olla igal inimesel teistsugune seisukoht, komisjon saab seda uuesti analüüsida ja me saame selle lasta läbi kohtukontrolli. Aga praegune seisukoht on selline ja võiks kaaluda enne, kui sellist raha vastu võtta," ütles Oviir.

Ka on komisjoni teavitatud sotsiaaldemokraadi Sven Mikseri ja reformierakondlase Urmas Paeti reklaamidest. Komisjon otsustab järgmisel neljapäeval, kas algatada menetlus ka nende suhtes.

"Jana Toomiga oli selles osas natukene lihtsam, et ta ise on öelnud, et Renew selle ise kinni maksis. Teiste osas meil puudub see info, aga üldjuhul, kui on olemas Euroopa tasandi erakonnalogo, siis see tähendab, et nemad on maksnud," lausus Oviir.

Urmas Paeti sõnul ei ole Postimehes avaldatu Euroopa Parlamendi valimiste kampaania, vaid tegu on välispoliitilise analüüsiga ja europarlamendi töö tutvustamisega. Sven Mikser peab tekkinud olukorra põhjuseks Eesti segast regulatsiooni.

"Varasemal ajal, kui on olnud konkreetselt valimiskampaaniat puudutavad piirangud, näiteks omaaegne välireklaamipiirang, siis lähtuti arusaamast, et inimesest saab kandidaat sel hetkel kui valimiskomisjon tema kandidaadiks registreerib. See on umbes 40 päeva enne valimisi," ütles Mikser.

Kui aga lähtutakse mõnest muust tähtajast, siis Mikseri sõnul võiks saadikuid sellest eelnevalt teavitada. Tema reklaamide eest ei ole veel arvet esitatud. Kes selle tasub, otsustab ta pärast ERJK selgitusi.

Mitmel pool Tallinnas on väljas ka Riho Terrase plakatid, saadiku kinnitusel tasus tema ise nende arved.