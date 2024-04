Soome majanduslangus kujuneb oodatust pikemaks

Soomlased ootasid rahandusministeeriumi majandusülevaatest eelkõige vastust, kui palju valitsuse kärped ja maksumuudatused võlakoormust vähendavad ja missugune on tulemus valitsuse ametiaja lõpuks.

Rahandusministeeriumi asjatundjad nentisid, et majanduslangus on pikem ja sügavam kui osati oodata. Kui oktoobris loodeti selle aasta majanduskasvuks 1,2 protsenti, siis värske prognoos on kehvem.

"Meie hinnangul sel aastal majandus ei kasva, aga järgmisel aastal jõuame 1,6-protsendise kasvuni," ütles finantsnõunik Janne Huovari.

Peaminister Petteri Orpo valitsus on eesmärgiks seadnud, et aastaks 2027 ei oleks eelarve puudujääk suurem kui üks protsent sisemajanduse koguproduktist (SKP) ning on karmi käega kärpeid ja maksumuudatusi teinud. Äsja teatas valitsus, et käibemaks tõuseb 25,5 protsendini, kärped tulevad ka hariduse ja tervishoiu valdkonnas, pensionide maksustamist karmistatakse, ametnike arvu vähendatakse, ettevõtlustoetusi kärbitakse.

Rahandusministeeriumi hinnangul tänu nendele otsustele võlakoormuse kasv küll aeglustub, aga 2027. aastaks on puudujääk ikkagi 1,9 protsenti. Samas, ilma valitsuse võetud meetmeteta oleks defitsiit 3,5 protsenti ja Soome sattuks ilmselt Euroopa Liidu järelevalve alla.

Finantsnõunik Jenni Pääkkönen tõdes, et olukord on siiski üsna habras.

"Õigupoolest ei saa endale lubada mingeid negatiivseid üllatusi ei reaalmajanduse ega avaliku sektori poole peal," hoiatas Pääkkönen.

Peaminister Petteri Orpo sõnul ei ole rahandusministeeriumi hinnang üllatav. Tema sõnul ei ole uusi meetmeid praegusi näitajaid vaadates tarvis.

"Loodan ja julgen uskuda, et need sammud on praegu piisavad ning et need kasvu turgutavad meetmed, mida on palju ja mis on tugevad, et need toovad kaasa ka majanduse ja tööhõive kasvu, mis siis annab lõpuks soovitud tulemuse. Sest ainuüksi maksude tõstmine ja kärbete tegemine lahendust ei too," ütles Soome peaminister.

Orpo parteikaaslane, Kokoomuse parlamendifraktsiooni juht Matias Manninen ja parlamendi majanduskomisjoni juht, Perussuomalaiste erakonda kuuluv Sakari Puisto peavad siiski võimalikuks, et Soome majanduse tasakaalustamiseks tuleb veel selle valitsuse ametiajal uusi otsuseid teha.