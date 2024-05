Analüütikute hinnangul on majanduslanguse põhi käes

Peaminister Kaja Kallas ammutab statistikaameti kiirhinnangust optimismi.

"Tähtis on see, et ta on samal tasemel kui ta oli mullu neljandas kvartalis. Mida see ütleb, on see, et põhi on käes. See terve aasta miinus tuleb sisuliselt inertsist, kui põhi on käes, siis siit saab ainult üles minna," kommenteeris Kallas.

Varbaga põhja kombivad ettevaatlikult ka pankade analüütikud.

"Muud majandusnäitajad tükk aega juba näitavad seda, et jalad vist on põhjas. Tööstustoodang viimasest neljast kuust kolmel on kasvu näidanud, jaekaubanduses suuremat langust vähemalt pole, käib külgsuunaline liikumine. Tundub, et majanduslanguse periood on lõpule jõudnud, aga iseasi, mis edasi saab – sel aastal kiiret kasvu ennustada on vähemalt täna ka raske," rääkis SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

"Enamikus majandusnäitajates suured langused jäid aasta-kahe tagusesse aega. Võiks arvata, et suurem langus on vähemalt möödas. Prognoosid näitavad ka seda, et teisel poolaastal võiks hakata majanduse taastumine pihta. Aga aasta kokkuvõttes peaksime ikka nägema sel aastal langust, kuna lihtsalt suur osa langusest toimus eelmise aasta lõpus," ütles Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.

Tema sõnul sisendavad ettevaatlikku optimismi nii statistilised näitajad kui ka suhtlus ettevõtjatega.

"Kui vaadata viimase aja statistikat, siis seal hakkab silma, et need tegevusalad, mida viimastel aastatel on konkurentsivõime langus kiirete hinnamuutuste tõttu mõjutanud, on mingil määral hakanud taastuma. Ettevõtjatega rääkides tundub, et siit ja sealt on uusi lepinguid sõlmitud, nii et tasapisi võiks see hakataka positiivselt statistikasse jõudma," selgitas Oja.

Metallitööstusettevõtte Radius Machining juht Ahti Talts jäi lepingutest rääkides pigem tagasihoidlikuks.

"Tellimuste sissevoog on pigem jäänud samaks, kui võrdleme seda 2023. aasta viimase kvartaliga. Tööd ees on umbes viis nädalat, mis võiks meie varasema statistika pealt olla parem ehk kuni kaheksa nädalat. Meie klientide baas ei ole näidanud sellist tõusu, mis annaks alust eelarve muutmiseks. Pigem ootame kasvu peale puhkust, meie jaoks septembrikuus," selgitas Talts.