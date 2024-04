Kiviselg: Venemaa üritab rünnakutega kasutada veel viimast ajaakent

Venemaa üritab rünnakute intensiivistamisega kasutada ära viimast ajaakent enne lääne sõjatehnika ja laskemoona kohalejõudmist, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg. Ta lisas, et Ukraina rinde kokku kukkumise võimalus on siiski vähenemas.

"Möödunud nädalal on Ukrainas olnud võrdlemisi intensiivne. Vene

rünnakute arv on nädala alguspoolel tõusnud 100 rünnakuni ööpäevas ja nädala teises pooles mõnevõrra langenud, jäädes 80 rünnakuni ööpäevas," ütles Kiviselg.

Ta rääkis, et mõlemad osapooled on rindel viimas läbi üksuste rotatsiooni ja ümbergrupeerumist, millega kaasnevaid eksimusi ja võimalusi proovivad vastaspooled oma eduks pöörata.

Kiviselg rääkis, et Vene vägede peamine aktiivsus keskendub endiselt Bahmutist

läänes asuva Tšassiv Jari survestamisele, Donetskis läänes asuva Marijinka suunale ning Avdijivkat Prokovskit ühendaval raudteel olevate asulate ründamisele. "Viimase puhul on Vene väed teinud Otšeretine asula juures

lokaalse läbimurde ka Ukraina kaitsesse," sõnas ta.

"Vene Föderatsiooni rünnakute ja tempo säilitamisega üritab

Venemaa kasutada viimast võimalust ajaakent, kuniks lääne sõjaline abi ei ole täies mahus Ukrainasse jõudnud ning tegevustesse rakendunud," ütles Kiviselg.

Siiski jääb tema sõnul Vene Föderatsiooni poolne edu lokaalseks ning Ukraina kaitseliinide ja rinde kokku kukkumise võimalus on vähenemas.

"Vene Föderatsiooni relvajõud on jätkanud Ukraina tsiviilelanikkonna terroripommitamist, seda nii piirialadel kui andes süvalööke Ukraina suuremate asulate vastu. Eesmärgiks on luua nii niinimetatud inimtühja sanitaartsooni.

Siiski on Ukraina eduka õhutõrjetegevuse tõttu viimasel nädalal suutnud vähendada Vene kaugpommitajate kasutamist süvalöökide läbiviimisel ning samuti vähendanud pommitajate intensiivsust," lausus Kiviselg.

Ta lisas, et Ukraina on andnud süsteemseid süvalööke, rünnates mitmeid militaarobjekte Krimmis ja Venemaa territooriumil asuvate naftatööstusega seotud objekte.

Kiviselg rääkis, et Luhanski suunal Kreminna ja Lõmani vahelisel alal suuri muutusi ei ole. "Vene Föderatsiooni relvajõud jätkavad üksuste väljavahetamist, st seni rindel olnud üksused saadetakse tagala aladele taastuma ja täienema ning nende asemele suunatakse lahingutesse värskemad jõud," rääkis Kiviselg.

Donetski suuna lahingute kese on koondunud Donetski ümbrusesse. "Vene Föderatsiooni relvajõud jätkavad Bahmutist läänes oleva Tšassiv Jari asula vallutamise või ümberpiiramise katseid. Samas ei ole Tšassiv Jari langemist lähiajal oodata."

Pingelised lahingud käivad tema sõnul ka Avdijivka-Marjinka ümbruses, kus Vene Föderatsiooni relvajõud on järk-järgult edenenud. Arvatavasti püsib lahingute kese seal ka järgnevatel nädalatel.

"Zaporižžja ja Hersoni suund on viimastel kuudel olnud juba madalama operatsioonitempoga. Rinde lõunaosas, Zaporižžja ja Hersoni oblastis, ei ole olukord nii pingeline. Muudatused rindejoonel ei ole märkimisväärsed. Üle Dnepri jõe rajatud Ukraina relvajõudude sillapea püsib ja seob endiselt olulisel määral Vene Föderatsiooni relvaüksustest," sõnas Kiviselg.