Transpordiamet jätkab keskmise kiiruse mõõtmise testimisega

Transpordiamet teatas, et valmistab ette hanget automaatjärelevalve rakendamise ja tasuvuse analüüsiks.

Transpordiamet alustas sügisel katseprojekti, et selgitada välja, millises mahus esineb lõigu keskmise kiiruse ületamist Eesti maanteedel ning hinnata lõigu keskmise kiiruse mõõtmise tõhusust liiklusohutuse parandamiseks.

Katseprojekti tulemusel selgus, et teelõigul keskmise kiiruse avalik mõõtmine muudab liiklusvoo ühtlasemaks ja vähendab kiiruseületajate arvu.

Transpordiamet teatas, et selleks, et süsteemi rakendamist kaaluda, valmistab amet ette hanget "Automaatjärelevalve rakendamise ja teostatavus- ja tasuvusanalüüs" ning samuti on vaja koostada põhiseaduslikkuse analüüs, põhiõiguste riive ja andmekaitselised mõjuhinnangud.

Sügisel toimunud katseprojekt läks maksma 13 160,76 eurot.

Summast 2699,76 eurot kulus täiendavate liikluskorraldusvahendite tootmise, postide, paigalduse, märkide asukohtade muutmise ja muu sellise peale.

10 461 eurot kulus kiiruskaamerate, andmekogu ja kaasnenud täiendava tööajakulu peale.

Tulevikutegevuste hange on ettevalmistavas staadiumis. Hanke maksumuseks kujunev summa ei ole hetkel teada, ütles transpordiameti kommunikatsiooniesindaja Kristiina Tilk.