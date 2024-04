Leedus harjutavad 1500 NATO sõdurit Suwalki koridori kaitsmist

Reedel väisasid ühisõppusi Leedu ja Poola presidendid.

Poola presidendi Andrzej Duda sõnul on juba kolm aastat täheldatud Poola, Leedu, Läti ja viimasel ajal ka Soome vastu suunatud ägedaid hübriidrünnakuid.

"Seetõttu on ülimalt oluline harjutada õppusel, kuidas kaitsta väga tundlikku piirkonda – Suwalki koridori. Me tunneme survet. Ühisõppus näitab, kui oluline on piiriteenistuste ja relvajõudude koostöö, sest hübriidrünnakud toimuvad mõlema riigi piiril," ütles Duda.

Leedu president Gitanas Nauseda väljendas Leedu huvi luua koos Poolaga HIMARS-ite logistikakeskus. Mitmikraketiheitjaid HIMARS on ostnud nii Poola kui ka kõik Balti riigid. Poola soovib hakata ise neile ka laskemoona tootma.

Presidendid kommenteerisid Poola valmisolekut paigutada tuumarelvad enda territooriumile.

Poola president: tuumajagamise programm peaks laienema NATO idatiiva riikidele

"Idee tuumarelvade paigutamisest ei ole sõjaõhutamine, see ei ole oht Venemaale, see on osa heidutusest," ütles Leedu president Gitanas Nauseda.

Poola president Andrzej Duda sõnul peab NATO reageerima sellele, et Venemaa paigutab väidetavalt oma tuumarelvi Valgevenesse.

"Venemaa on see, kes paigutab oma tuumarelvi Valgevenesse. Seega ei ole mul kahtlusi, et NATO peab sellele reageerima adekvaatselt ja ma arvan, et kogu NATO territoorium peab olema kaitstud tuumarelvaga ja sellepärast peaks tuumajagamise programm (Nuclear Sharing) laienema NATO idatiiva riikidele.