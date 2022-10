Poola taotleb juurdepääsu NATO tuumarelva jagamise programmile

Poola president Andrzej Duda ütles, et riik peab läbirääkimisi USA-ga, et osaleda NATO tuumarelvade jagamise programmis. Kolmel NATO liikmel, USA-l, Prantsusmaal ja Suurbritannial, on oma tuumarelvad, kuid ainult USA on pakkunud neid jagamiseks.

Tuumajagamise programm (Nuclear Sharing) on osa NATO tuumaheidutuse poliitikast, mis võimaldab selliste relvadeta liikmesriikidel osaleda nende kasutamise planeerimises, vahendas Bloomberg.

"Probleem on ennekõike selles, et meil pole tuumarelvi. Alati on võimalus tuumajagamise programmis osaleda. Oleme Ameerika juhtidega rääkinud, et kas USA kaaluks sellist võimalust. Teema on lahtine," ütles Duda.

"Miski ei viita sellele, et Poola saab lähitulevikus tuumarelvi," lisas Duda.

Poola on pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse suurendanud märkimisväärselt oma sõjalisi kulutusi. Poola on allkirjastanud tuumarelvade leviku tõkestamise lepingu.