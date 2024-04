Palestiina president: Iisraeli rünnak Rafah'le võib alata lähipäevil

Palestiina president Mahmoud Abbas ütles Saudi Araabia pealinnas Riyadhis toimunud konverentsil, et ainult Ameerika Ühendriigid suudavad peatada Iisraeli rünnaku Rafah'le, lisades, et ootab linnale kallaletungi lähipäevil, vahendas Reuters.

"Kutsume Ameerika Ühendriike üles paluma Iisraelil mitte jätkata Rafah' rünnakut. Ameerika on ainus riik, kes suudab takistada Iisraeli selle kuriteo toimepanemist," ütles Abbas Maailma Majandusfoorumi erikoosolekul.

"Iisrael võib alustada lähipäevil Rafah' ründamisega, sest sinna on kogunenud kõik Gaza palestiinlased," ütles Abbas.

Ta lisas, et isegi ainult väike rünnak Rafah'le sunniks Palestiina elanikkonda Gaza sektorist põgenema. "Siis juhtuks Palestiina rahva ajaloo suurim katastroof," ütles Abbas.

USA president Joe Biden on öelnud, et Iisrael ei tohiks minna Rafah'sse ilma usaldusväärsete tsiviilelanike kaitsmise plaanideta ning G7 riikide välisministrid on öelnud, et on vastu laiaulatuslikule sõjalisele operatsioonile, kuna see oleks katastroofiline seal varjuvatele inimestele.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et Rafah's on peidus neli Hamasi võitlejate brigaadi ja nende vastu tuleb võidelda.

Iisraeli rünnakutes Gaza sektorile on alates 7. oktoobrist hukkunud vähemalt 34 454 palestiinlast ja saanud viga 77 575 inimest, teatas Gaza tervishoiuministeerium pühapäeval. Viimase 24 tunni jooksul on hukkunud hinnanguliselt 66 inimest ja viga saanud 138 inimest, teatas ministeerium.

Ministeerium on öelnud, et enamik hukkunutest on alates oktoobrist olnud naised ja lapsed ning tuhanded surnukehad on jäänud rusude alla ja on tõenäoliselt loendamata.