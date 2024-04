Iisrael lubas minna edasi sõjaväe operatsiooniga Rafah' vastu

"Iisrael liigub edasi meie operatsiooniga, võtmaks Hamasi Rafah's sihikule," ütles valitsuse kõneisik David Mencer.

"Nelja pataljoni, mis on jäänud Rafah'sse, ei saa Iisraeli eest kaitsta. Neid rünnatakse," rõhutas ta.

Mencer ütles, et Iisrael on mobiliseerinud kaks reservbrigaadi "kaitse- ja taktikalisteks missioonideks Gazas" äärmusrühmituse Hamas vastu.

27. oktoobril Gazas alanud Iisraeli maaväe operatsioonide jooksul on hävitatud vähemalt 18 või 19 Hamasi pataljoni 24-st, väitis Mencer.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on korduvalt rõhutanud, et sõjavägi läheb rünnakule Rafah' vastu, mis on viimane peamine keskus Gazas, kuhu Iisraeli maavägi ei ole veel sisenenud.

ÜRO teatel on Iisraeli sõjaliste operatsioonide käigus Gazas hukkunud üle 34 000 palestiinlase. Iisrael alustas Gazas sõjalist tegevust, kuna terroriorganisatsioon Hamas alustas 7. oktoobril rünnakut Iisraeli vastu. Hamasi võitlejad tapsid umbes 1200 inimest.

Valge Maja soovib saada Iisraelilt vastuseid Gaza ühishaudade kohta

Valge Maja teatas kolmapäeval, et soovib pärast Gaza sektori kahes peamises haiglas ühishaudade avastamist Iisraeli võimudelt vastuseid.

"Me tahame vastuseid," ütles riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ajakirjanikele.

"Tahame, et seda põhjalikult ja läbipaistvalt uuritaks," lisas Sullivan.

Euroopa Liit nõudis varem päeval samuti kahest Iisraeli rünnakutes purustatud Gaza haiglast leitud ühishaudade sõltumatut uurimist.

"See on asi, mis sunnib meid nõudma kõigi kahtluste ja kõigi asjaolude sõltumatut uurimist, sest see jätab tõepoolest mulje, et seal võidi panna toime rahvusvaheliste inimõiguste rikkumisi," ütles Euroopa Liidu kõneisik Peter Stano.

Üleskutsed sõltumatuks uurimiseks kasvavad, seoses väidetega, et al-Shifa ja Nasseri haiglakomplekside lähedalt leiti haudadest üle 300 surnukeha.

Iisrael lükkas tagasi süüdistused, nagu oleks ühishaudadega seotud riigi väed. Iisraeli kaitseväe pressiesindaja ütles kolmapäeval, et riigi väed kaevasid pantvangide otsimise käigus haiglate lähedal välja surnukehad ning see viidi läbi organiseeritud viisil, säilitades samas surnute väärikuse, vahendas Bloomberg.

Hamas avaldas video Gazas kinni hoitavast pantvangist

Palestiina äärmusrühmitus Hamas avaldas kolmapäeval video Gaza sektoris pantvangis hoitavast Iisraeli-USA kodakondsusega mehest, kes on elus.

Iisraeli hinnangul on Gazas praegu umbes 129 inimest 250-st, kelle Hamas viis kaasa 7. oktoobril juudiriiki rünnates. Nende seas on 34 inimest, kes armee andmetel on surnud.