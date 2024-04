Eesti noored otsisid äriideid kaitsetööstuse edendamiseks

Kuigi peamiselt tõmbas kaitsevaldkonna küsimus kohale poisse, pälvisid kõige kõrgemad žüriipunktid hoopis Tallinna Lilleküla gümnaasiumi tüdrukud, kelle legodest kokkupandud prototüübist saab tulevikus pehmendus sõdurite varustuse rihmadele.

"Me saime kaitseliitlastega rääkida ja kaitseliitlased ütlesid, et neil on probleem kottide rakmete raskustega ja et see tekitab nende õlgadele valu," ütles Kulla.

"Nüüd me peame võtma erinevate firmadega ühendust, kust me saaks seda taaskasutatavat materjali ja siis hakkame tegema prototüüpi," lisas Johanna.

Auhindade seas ootab neid muu hulgas õhtusöök kaitseministriga.

Tallinna reaalkooli kümnendikke pärjati eriauhinnaga. Nende idee sai alguse koroonapandeemia õppetundidest, mil kriisivalmidus oli puudulik.

"Meie tahame seda muuta. Meie idee oli teha kriisiabipakk. See sisaldab kõike pika elueaga toiduks, selle valmistamiseks, soojuseks, valguseks ja kõigeks muuks, raadiosideks näiteks, veefiltratsiooniks," loetles Karl August.

"Õppisime väga palju, näiteks tegime turu-uuringuid ja meeskonnatööd ja kuidas tiimitööd jagada. Kõik sellised väga vajalikud oskused saime siin omaseks," ütles Oskar.

"Rühmatöö on väga tähtis ja igal inimesel ja igal meeskonnaliikmel ikkagi peab enda osa olema, et kõik sujuks distsiplineeritult väga hästi," ütles Jasper.

Žürii hinnangul on mitmel ideel lootust saada ka päriselt teostatuks.

"Kõik ideed olid väga praktilised. Vaadates neid lahendusi, siis oli ikkagi otsitud väga igapäevaseid muresid, millele lahendust leida ja pakutud tooted olid väga asjalikud," sõnas mereväe ülema asetäitja mereväekapten Johan-Elias Seljamaa.