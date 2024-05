Valitsus hakkab kaitsetööstusettevõtetesse investeerima

Ministeeriumide ühishoones kuulas esmaspäeval saalitäis ettevõtjaid loodava kaitsetööstusfondi üldist tutvustust. Kaitsetööstuse ja kosmosetehnoloogia liidus on peaaegu 300 ettevõtet, ütles majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

"Kaitsetööstus koosneb mitmest harust. Selle ühe fondiga kindlasti kogu seda spektrit ei haara. Selle konkreetse fondi eesmärk on toetada just kõrgtehnoloogilisi kaitsetööstusi," rääkis Riisalo.

Saalist kostis pärast ettekandeid vaid paar-kolm küsimust. Ettevõtjad ootavad ära, mis sellest asjast tuleb. Eesti Asutajate Selts koondab tehnoloogiaettevõtteid ja selle eesmärk on kaitsetehnoloogia ettevõtluse arendamine. Selts osales fondi loomise kõnelustes.

"Eestis on tekkinud väga tugev – see on küll väike –, aga väga tugev oma ambitsiooni, energia ja oskuste mõttes kaitsetehnoloogiate kogukond. Minu enda nimekirjas on 50 ettevõtet, mis on eestlaste asutatud. Ja lisaks on veel paarkümmend ettevõtet, mis on ukrainlaste asutatud, aga registreeritud Eestisse," rääkis asutajate seltsi president Allan Martinson.

30 aastat tegutsenud Englo valmistab sensoreid ja lõhkamisseadmeid ning tegutseb ehituses ja kaitsevaldkonnas.

"Et oleks rohkem ressursse arendustööks, sest see on väga pikk protsess. Mõne seadme me töötame välja võib-olla poole aastaga. Mõnele läheb võib-olla kaks aastat vaja. Katsetamised ja niisugused asjad. Kõik see vajab ressurssi," selgitas Englo tegevjuht Karin Punning.

Luureteabe haldussüsteeme loov SensusQ on loodud neli aastat tagasi ja opereerib Ukrainas ning veel mõnes riigis. Tegevjuht Marko Kaseleht tahtis teada, milline on suhe loodava fondi ja NATO innovatsioonifondi vahel.

"Hästi raske on tänapäeval Euroopas ja väljaspool Euroopat leida toetust ja finantseerimist surmavatele tehnoloogiatele. Täna ma sain aru, et selle fondi puhul surmavate tehnoloogiate loomine ei ole takistuseks," ütles Kaseleht.

Valitsus otsustab kaitsetööstuse fondi kriteeriumid 4. juuliks. Fondi hakkab valitsema riiklik fondivalitseja SmartCap.