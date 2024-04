Rohelised maksid valimiskautsjoni vaid kahe kandidaadi eest

Erakond Eestimaa Rohelised plaanib Euroopa Parlamendi valimistel kandideerida täisnimekirjaga, kuid kandidaadi registreerimiseks vajaliku kautsjoni on erakond tasunud vaid kahe kandidaadi eest.

Erakond Eestimaa Rohelised esitas Euroopa Parlamendi valimisteks täisnimekirja ehk üheksa kandidaati, kuid iga kandidaadi registreerimiseks nõutava 4100 euro suuruse kautsjoni on erakond tasunud vaid kahe kandidaadi eest.

Vabariigi valimiskomisjon registreerib esmaspäeval kell 13 algaval koosolekul Euroopa Parlamendi valimisteks nõuetekohaselt esitatud kandidaadid.

Rohelised saatsid valimiskomisjonile möödunud laupäeval taotluse registreerida kõik üheksa erakonna poolt esitatud kandidaati ja tühistada sellises summas kautsjoninõue.

"Selleks, et peatada võimu koondumise eskaleerumist ja ainult majanduslikult priviligeeritutele ülesse ehitatud õigust kandideerimiseks, taotleme Vabariigi valimiskomisjonilt kõigi meie kandidaatide registreerimist ja õiglast valimisvõitluse võimalust. Palume tühistada põhjendamatu, ebamõistlikult kõrge kautsjoni nõue," teatas erakond pressiteates.

Erakonna sõnul pole kautsjoni tingimus kooskõlas Euroopa inimõiguste põhimõtetega. "Leiame, et Euroopa Parlamendi valimise seaduses sätestatud kautsjoni tingimus pole kooskõlas Euroopa inimõiguste põhimõtete, Veneetsia komisjoni seisukohtade ega üldtunnustatud euroopalike väärtustega," teatas erakond.

Riigi valimisteenistuse meedianõunik Kadri Masing ütles ERR-ile, et Erakond Eestimaa Rohelised on tasunud kautsjoni kahe kandidaadi eest, lisades, et erakonna taotluse osas teeb valimiskomisjon otsuse esmaspäeval toimuval istungil.

Euroopa Parlamendi valimisnädal on Eestis 3. kuni 9. juunini.