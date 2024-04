Peeter Ernits lahkub EKRE-st

Peeter Ernits teatas, et lahkub EKRE-st, tuues põhjusteks, et erakond pole suutnud oma lubadusi valijatele täita, mängides solvamiste ja ärplemistega maha võimaluse valitsuses olla, ning Martin ja Mart Helme tegevuse.

Postituses "Miks ma lahkun Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast", ütles Ernits, et ta tunnustab erakonna endist esimeest Mart Helmet ja praegust esimeest Martin Helmet, et nad suutsid erakonna üles töötada, kuid tänaseks päevaks on nad Ernitsa sõnul muutunud takistuseks EKRE võimule saamisele.

"Martin ja Mart Helme juhitav erakond ei suuda oma valijatele antud lubadusi täita ja kaitsta Eestit, eestlasi ja meie kultuuri üha jõulisemalt peale tungiva globaliseeruva nivelleerimise ja nn "uute normaalsuste" juurutamise eest. Seega me petame mitte üksnes oma lojaalseid liikmeid, vaid ka meie valijaid. Mis kõige hullem, naeruvääristame ka konservatiivset maailmavaadet," lausus Ernits.

"Täna mina sellises erakonnas endale kohta ei näe. Parim, mida ma EKRE-le soovida saan, on vahetada juhti! Ja ma ei mõtle selle all iseennast," lisas ta.

Ernits märkis, et kuigi EKRE on parlamendi suurim opositsioonierakond, ollakse raevus end üha sügavamalt mutta kaevanud.

"Oleme kaotanud oma usaldusväärsuse nii riigikogus kui ka paljude seniste kui ka võimalike uute valijate seas. Poliitika on kompromisside kunst. Võimule saamiseks ei pea kõige suurem olema. Oma valijate huvide kaitsmiseks tuleb osata partneritega väärikalt käituda. Meie pole seda kahjuks suutnud," lausus ta.

Ernitsa sõnul on ilmselge, et EKRE läbikukkumiste taga on suuresti erakonnasisese demokraatia nõrkus, et mitte öelda selle puudumine.

"Kasvav isikukultus, enesekriitika puudumine ning onupojapoliitika ühelt poolt, teiselt poolt erakonnaliikmete seas valitsev hirm, et järjekordse salakaebuse järel võidakse sulle spiooni tempel otsa ette lüüa ja erakonnast välja heita. Oleme peletanud eemale mõtlemisvõimelised inimesed, seevastu tunnevad end hästi keskpärased klaköörid. Meie pink on lühike, meil puuduvad tõsiselt võetavad asjatundjad paljudes olulistes valdkondades. Otsuseid langetab perekond," lausus Ernits.

Ernitsa hinnangul mängis EKRE väljakutsuva käitumisega maha olla valitsuses ka peale 2023. aasta riigikogu valimisi.

"2019 aasta valimiste järel pääsesime valitsusse. /.../ Kahjuks mängisime meile antud aja mõttetu ärplemise ja solvamiste ning katastroofilise kaadripoliitikaga maha. Kõige suuremaks läbikukkumiseks oli see, et me ei suutnud meile antud ajaloolist võimalust ära kasutada. Ka viimased riigikogu valimised osutusid meie jaoks katastroofiks. Tõsi, konkurendid andsid endast kõik, ei meid demoniseerida, kuid see on vaid pool tõest. Teine pool puudutab erakonna juhtide – Mart ja Martin Helme tegevust. Süüdistades oma kaotuses üksnes e-valimisi, ei taha perekond tunnistada, et just nende endi lühinägeliku kaadripoliitika tõttu e-valimistega midagi ei tehtud," lausus Ernits.

Ernits on EKRE juhtimist kritiseerinud varem. Ernits kandideeris mullu ise EKRE juhiks ning ütles toona ERR-ile, et EKRE juhtimist saab võrrelda Keskerakonna olukorraga, kui seda juhtis Edgar Savisaar.

Ernits ei pääsenud 2023. aasta riigikogu valimistel riigikokku. Ernits kandideeris riigikogu valimistel EKRE teise numbrina Tartu- ja Jõgevamaal, ta sai 2933 häält.