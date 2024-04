Linn lõpetab Tallinna spordikooli tegevuse

Abilinnapea Kaarel Oja (SDE) sõnul on otsus tingitud spordikooli tegevuse puudujääkidest ja eesmärgist vähendada sarnaste tegevuste killustatust erinevate asutuste ja ametite vahel.

Edaspidi toetatakse noori sporditalente kultuuri- ja spordiameti kaudu ning avatud taotlusvoorude abil, nagu see toimub teiste valdkondade toetuste puhul, ütles Oja.

Abilinnapea sõnul on otsuse taga kaks olulist argumenti: spordikooli tegevuses on tuvastatud mitmeid suuri ja süsteemseid puuduseid, millele on osutanud ka linna sisekontroll möödunud aasta suvel, ning toetuste maksmiseks pole vaja kolme inimest spordikoolis palgal hoida.

Sisekontrolli järeldustest tuli välja, et noorte saavutussportlaste vastuvõtu konkursitingimused on vastuolus Tallinna spordikooli põhimäärusega ja ebaselged, väljakujunenud konkursikorraldus ebamõistlik ja taotluste hindamine läbipaistmatu, koostööpartnerite valik läbipaistmatu ja lepingute maksumuse kujunemine ebamäärane ning spordikooli vastuvõtu konkursitingimused suunatud liiga kitsale spordiklubide ringile.

Oja tõi näiteks, et kui spordikooli toetuste nimekirjas on 500 noort sportlast, siis konkurss nendel viiesajale kohale oli 1,1 ehk praktiliselt olematu. Samasugused probleemid olid spordiklubide toetamisel, kus tundus, et vajalik info on olemas vaid osal spordiklubidest, ja see osa sai toetusi heldelt, märkis Oja. Lisaks oli probleeme valitud klubidele suunatud toetustega, eriti hakkas silma Tallinna Kalev, lisas ta.

Tallinna Kalevi juhatuse esimees on linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kalle Klandorf.

Kehtivate lepingute täitmisega jätkab pärast spordikooli tegevuse lõpetamist kultuuri- ja spordiamet. Samal ajal asub amet välja töötama volikogu korraga kooskõlas olevat toetusmeedet noorte saavutussportlaste toetamiseks.

Tallinna spordikooli juhataja on Maksim Butšenkov, lisaks talle töötavad seal juhataja asetäitja ja juhiabi.