Valitsus kavandab Tartusse lennukite maandumise abistamiseks raadiomajakaid

Valitsus kavatseb Tartusse paigaldada raadiomajakad, mis aitaksid reisilennukitel ka GPS-i häiringute ajal maanduda. Samuti on arutluse all lennujuhtimise muudatused, kuid need võivad kliimaminister Kristen Michali sõnul Tartu lendude vähesuse tõttu osutuda ebamõistlikult kalliks.

Erinevad osapooled, sealhulgas lennuliiklusteenindus ja Finnair üritavad leida lahendust, kuidas saaksid reisilennukid GPS-i häiringute korral Tartus turvaliselt maanduda. Kaalumisel on erinevaid võimalusi.

"Maandumisprotseduure oleks võimalik muuta nii, et GPS-i signaali poleks vaja. Olemas on lisavõimalusi selle asendamiseks. Loomulikult lennuliikluse juhtimine radariinfo põhjal oleks samuti üks võimalus," selgitas Finnairi lennutegevuse juht Juho Sinkkonen.

"Kaks asja, millega praegu töötatakse, ongi selle konkreetse lennukitüübi lähenemisprotseduuride ülevaatamine. See räägitakse Eesti ja Soome osapoolte vahel läbi. Ja teine on lähenemise puhul teatud tehnoloogiliste seadmete paigaldamine. Needsamad majakad, mis on üle Eesti igal pool olemas – nende kalibreerimine ja Tartus õigesse kohta paigaldamine," rääkis kliimaminister Kristen Michal.

Maapealsed raadiomajakad ja lennukisse paigaldatud süsteem peaksid sellisel juhul omavahel saatma signaale, mis aitavad mõõta kaugust. Seega laheneks n-ö musta augu probleem, kus lennukid on liiga kõrgel, et saada ühendust lennuvälja instrumentaalmaandumissüsteemiga ehk ILS-ga.

Michal rõhutas, et kui see ei peaks toimima, siis minnakse edasi teiste plaanidega. Näiteks saaks Tartu lennujaama muuta informatsioonialast lennujuhtimisalaks. Ühe puhul jagatakse lennukitele lihtsalt informatsiooni, teise puhul tegeletakse otseselt lennujuhtimisega ehk töötajatelt kõrgemat kvalifikatsiooni nõudva tegevusega.

"Seda ei peaks tegema Tartust. Seda saab teha ka Tallinnast. Tänapäeval saab seda täiesti vabalt teha teisest kohast. See ei ole iseenesest midagi ebatavalist oma olemuselt. Aga see tähendaks hinnanguliselt umbes poole miljonilist täiendavat kulu lennuliiklusteenindusele, et hulk inimesi ümber häälestada või ümber õpetada sellele tööle ja hoida nende kvalifikatsiooni pidevalt selle lendude kogusega, mis siis Tartusse tuleb," selgitas minister.

Finnair on praegu peatanud Tartu lennud kuuks ajaks. Mingisugust kindlat ajagraafikut nende taastamiseks aga pole.

"Loomulikult sooviksime tulla tagasi võimalikult kiiresti. Ma ei oska öelda ajagraafikut või tähtaega, millal soovitud tulemusi kindlasti näeme," sõnas Sinkkonen.

Kliimaministeerium ei oska samuti lubada, kui kiiresti suudetakse muudatused ellu viia.