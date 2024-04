Kolmapäev on päikeseline, aga paiguti jahe

Kolmapäeva öösel on Eestis selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Vaid öö hakul on Lõuna-Eestis pilvisem ja kohati võib hoovihma sadada. Mõnel pool on udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1 kuni 6, rannikul kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kuni 6, Lõuna-Eestis kuni 9 kraadi.

Hommik on selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Tuul puhub valdavalt kirdest ja idast 1 kuni 6, saartel kuni 9 meetrit sekundis. Termomeetrinäit tõuseb vahemikku 5 kuni 10 kraadi.

Päev on päikeseline ja sajuta. Puhub kirde- ja idatuul 3 kuni 8, rannikul iiliti 11, saartel pärastlõunal kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 12 kuni 16, Lõuna-Eestis kuni 18, samas põhjarannikul kohati vaid 9 kraadi.

Kui neljapäev on enamjaolt päikeseline ja sajuta, siis reedest on pilvisus muutlik ning kohati võib hoovihma tulla. Ööd on endiselt jahedad ehk keskmine õhutemperatuur jääb 5 kraadi juurde.

Kui laupäevani on päevasel ajal sooja keskmiselt 15 kuni 16 kraadi, siis pühapäev tuleb eelnevatest juba märkimisväärselt jahedam – õhutemperatuur jääb sel päeval vaid 5 ja 9 kraadi vahele.