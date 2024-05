ISW: Vene väed võivad olla läinud uue rünnaku eel pausile

Venemaa väed Ukrainas on vähendanud rünnakutegevust Avdijivka lähistel ja see võib tähendada, et nad valmistavad ette reserve, millega alustada uut pealetungi Avdijivkast põhjas, Toretski suunas, täiendades sellega pealetungioperatsioone Tšassiv Jari lähedal, leiab USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) oma kolmapäevases ülevaates.

ISW tõdes, et teisipäeval, 30. aprillil ei sooritanud Vene väed Avdijivka piirkonnas esimest korda mitme päeva jooksul ühtegi kinnitatud pealetungi. Samas teatasid Ukraina allikad siiski, et Vene väed korraldasid Bahmuti ja Tšassiv Jari suunal rohkem rünnakuid kui Avdijivka lähedal.

Ukraina kindralstaabi 30. aprilli hommikused ja õhtused aruanded näitasid, et vaid ühe päevaga lõid Ukraina väed tagasi 47 Venemaa rünnakut Avdijivka suunas ja 57 rünnakut Bahmuti piirkonnas, kusjuures oluliselt rohkem rünnakuid Tšassiv Jari suunas.

Ühe päeva aruanne ei ole mustri kindlakstegemiseks piisav, kuid see võib viidata sellele, et Vene väed on mõnevõrra aeglustanud rünnakute tempot Avdijivka ümbruses, et taastada pealetung Tšassiv Jari ümbruses, märkis ISW, lisades, et see kinnitab nende prognoosi.

Alates 20. aprillist on Vene väed keskendunud taktikalise edu saavutamisele Avdijivkast loodes asuva Otšeretino ja Avdijivkast põhja pool asuva Novokalinovo lähedal, kuid 30. aprilli seisuga näib, et kinnitatud pealetungi tempo on aeglustunud, seisab ISW analüüsis.

Vene vägede juhtkond võib olla otsustada liikuda oma vallutatud alalt Avdijivkast põhja pool Toretski suunas, et täiendada pealetungioperatsioone Tšassiv Jari lähedal, mis eeldaks tõenäoliselt taktikalise pausi tegemist, et koondada väed pealetungiks, märkis ISW.

Tšassiv Jar on operatiivselt oluline asula, kuna Venemaa saaks seda kasutada hüppelauana alustamaks pealetungioperatsioone Družkovka ja Konstantinovka suunas, mis on olulised Donetski oblasti nelja suurima linna kaitsmisel. Tõenäoliselt vajavad Vene väed aga pikemat pausi, et tugevdada olemasolevaid üksusi ja paigutada Otšeretino piirkonda lisajõude, kui nad otsustavad püüda tungida Toretski piirkonda, resümeeris ISW.

Vene ametnikud teatasid Ukraina droonirünnakutest mitmes piirkonnas

Ukraina korraldas ööl vastu kolmapäeva tunde kestnud droonirünnaku mitmes Venemaa piirkonnas, teatasid kohalikud Vene ametnikud. Mitteametlike andmete kohaselt süttis Rjazani naftatöötlemistehas.

Moskvast edelasse jääva Rjazani oblasti kuberner Pavel Malkov ütles, et sealsetes droonirünnakutes keegi vigastada ei saanud.

Vene julgeolekuteenistustele lähedal oleva Telegrami kanali Baza andmeil põhjustas rünnak siiski tulekahju Rjazani naftatöötlemistehases. Rosneftile kuuluvas rafineerimistehas töödeldakse umbes 5,8 protsenti Venemaa rafineeritud toornafta kogutoodangust. Tehas on olnud Ukraina õhurünnakute sagedane sihtmärk.

Ka Venemaa Ukrainaga piirnevate Kurski ja Voroneži oblasti kuberner teatasid droonirünnakutest nende territooriumidel, öeldes, et purustusi ega vigastusi pole.

Venemaa avaldab harva teavet Ukraina rünnakute täieliku mõju kohta oma territooriumile ja infrastruktuurile, märkis ülevaate teinud uudisteagentuur Reuters, lisades, et ei saa Venemaa teateid iseseisvalt kontrollida.

Ukraina kinnitusel sõnul kahjustab Venemaa sõjalise, energeetika ja transpordi infrastruktuuri ründamine Moskva võimekust jätkata sõjategevust Ukrainas.