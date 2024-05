Uus plaan laiendaks registreerimistasu ka Eestist ostetud kasutatud autodele

Valitsus peab muutma automaksu plaani, et viia see kooskõlla euroliidu reeglitega. Kõige uuema plaani järgi tuleks registreerimistasu maksta ühe korra kõigilt sõidukitelt, ka nendelt, mis on Eestis arvel juba praegu, kuid mis kasutatuna edasi müüakse. Kuna selle skeemi järgi on maksjaid tunduvalt rohkem, kerkib ka kogutav maksusumma.

Senine automaksu plaan sai Euroopa Komisjonilt kriitikat, sest tekitas ebavõrdsust Eestist ja teistest Euroopa riikidest ostetud autode omanike vahel. Nimelt oli varem plaanis automaksu registreerimistasu kehtestada vaid väljaspoolt Eestit ostetud sõidukitele. Nüüd leppisid koalitsioonipartnerid kokku, et ühekordset tasu peab tasuma kõigi müüdud autode eest.

"See on esimene omanikuvahetus ehk siis, kui teil on täna auto teie nimele registreeritud ja soovite selle näiteks ära müüa pärast 2025. aasta 1. jaanuari, siis tuleb see tasu maksta," ütles Eesti 200 riigikogu fraktsiooni esimees Toomas Uibo.

Registreerimistasu koosneb 300-eurosest põhiosast, sellele lisanduvad sõiduki massi ja heitme komponendid. Muudatuse tulemusel maksumäär alaneb.

"See tasu on nüüd oluliselt madalam. Kohati rohkem kui kaks korda madalam, sest see maksubaas on läinud laiemaks," ütles Uibo.

Varasem plaan pidi riigieelarvesse tooma 240 miljonit eurot.

"Ma arvan, et see summa, mis kogutakse eelarvesse, jääb enam-vähem samaks. Nüüd küsimus on see, kuidas seda kogutakse, et ei rikuks Euroopa Liidu ühisturu toimimise reegleid," ütles riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (RE).

Aastalt-aastalt hakkab registreerimistasu riigikassat täitma Akkermanni hinnangul üha vähem, sest teist ja enamat korda müügis oleva auto eest tasu maksma ei pea.

"Kindlasti registreerimistasu ajas kahaneb, kui auto on kord juba Eestisse toodud, kord on registreerimistasu makstud ja siis ta omanikku vahetab. Aga autopark pikas perspektiivis ju lõpuks ikkagi vahetub välja," sõnas Akkermann.

Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets teatas kirjalikus vastuses, et erakond pole jõudnud teemat veel arutada.

Rahandusministeerium avaldab täpsemad mootorsõidukiseaduse muudatusettepanekud maikuus.