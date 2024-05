Blinken: on paremaid viise Hamasiga tegelemiseks kui rünnata Rafah'd

USA välisminister Antony Blinken ütles kolmapäeval, et ta tegi Iisraeli liidritele selgeks Washingtoni vastuseisu rünnakule Rafah' linnale Gazas, ja rõhutas, et on paremaid viise tegelemiseks äärmusrühmitusega Hamas.

"On teisi viise – ja meie hinnangul paremaid viise – tegelemiseks Hamasiga seotud jätkuva väljakutsega, mis ei nõua suurt sõjalist operatsiooni Rafah's," ütles Blinken ajakirjanikele pärast kõnelusi Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja teiste Iisraeli liidritega.

Netanyahuga kohtudes kordas Blinken Washingtoni vastuseisu Iisraeli sõjaväe rünnakule Gaza sektoris asuvale Rafah' linnale. Blinken "kordas USA selget seisukohta Rafah' suhtes", ütles USA välisministeeriumi kõneisik Matthew Miller.

Blinken kordas üleskutset Hamasile, et see nõustuks relvarahu ja pantvangide vabastamise kokkuleppega, öeldes, et selle tagasilükkamine näitaks, et äärmusrühmitus ei hooli tavalistest palestiinlastest.

"Kui Hamas tegelikult väidetavalt hoolib palestiina rahvast ja tahab näha nende kannatuste kohest leevendust, peaks see kokkuleppe sõlmima," ütles ta ajakirjanikele. "Kui ei, siis ma arvan, et see on veel üks tõend selle kohta, et nad ei hooli," lisas minister.

Blinken käis Kerem Shalomi piiripunktis Iisraeli ja Gaza sektori piiril, et isiklikult näha abisaadetiste liikumist. Piiripunkt asub vaid mõne kilomeetri kaugusel Rafah' linnast. Ta nägi piiripunktis kümneid veokeid, mis ootasid pääsu Gazasse.

AFP ajakirjaniku sõnul oli läheduses näha seismas ka mitut Iisraeli tanki.