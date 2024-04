USA ei toeta rahvusvahelise kriminaalkohtu Iisraeli uurimist

USA teatas esmaspäeval, et on vastu Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) uurimisele Iisraeli tegutsemise osas Gazas.

"Oleme rahvusvahelise kriminaalkohtu uurimise osas tõesti selged, et me ei toeta seda. Me ei usu, et neil on jurisdiktsioon," ütles Valge Maja kõneisik Karine Jean-Pierre pressikonverentsil.

Iisraeli ametiisikud näivad tundvat üha suuremat muret, et ICC võib anda riigi juhtide suhtes välja vahistamismäärused.

Iisraeli võimud on viidanud viimastel päevadel ICC poolt kolm aastat tagasi avatud uurimisele seoses Iisraeli ja Palestiina äärmuslaste poolt 2014. aasta Iisraeli-Hamasi sõjas toime pandud võimalike sõjakuritegudega. Uurimine puudutab ka Iisraeli asundustegevust okupeeritud aladel, mida palestiinlased soovivad oma tulevase riigi koosseisu.

ICC ei ole viidanud, et võiks seoses uurimisega anda lähiajal välja vahistamismäärusi. Esmaspäeval kohus kommentaare ei andnud.