ÜRO sõnul on Gazas rohkem sõjategevusega seotud rususid kui Ukrainas

Gaza sektoris on rohkem sõjategevusega seotud rususid kui Ukrainas, väitis selle territooriumi ÜRO demineerimisoperatsiooni (UNMAS) juht kolmapäeval.

UNMAS-i hinnangu kohaselt ulatus Gazas rusude kogumaht aprilli keskpaiga seisuga 37 miljoni tonnini ehk 300 kilogrammini ruutmeetri kohta.

"Gazas on rohkem rususid kui Ukrainas," ütles Mungo Birch. Ta märkis, et kui Ukrainas on rindejoon ligi 1000 kilomeetrit pikk, siis Gazas ainult 40 kilomeetrit.

Rusude kogumass ei ole ainus probleem, märkis UNMAS.

Birch ütles ajakirjanikele, et selles rusude massis on suur hulk lõhkemata lahingumoona, kuid tõsiseks probleemiks on näiteks ka rohkem kui 800 000 tonni asbesti.