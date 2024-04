Valge Maja: enne UNRWA rahastuse taastamist tahame näha tõelisi edusamme

Valge Maja soovib näha tõelisi edusamme enne, kui taastab oma rahastuse ÜRO palestiinlaste pagulaste abiorganisatsioonile (UNRWA), mis on peamine sõjast räsitud Gazas tegutsev abiagentuur, ütles teisipäeval riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby.

"Mis puudutab UNRWA rahastamist meie poolt, siis see on endiselt peatatud. Peame siin nägema tõelisi edusamme, enne kui seda muutub," ütles Kirby.

USA külmutas UNRWA-le antava abi pärast Iisraeli süüdistusi, et selle töötajad võisid osaleda Hamasi 7. oktoobri jõhkrates rünnakutes Iisrael territooriumile.

ÜRO on alustanud nende süüdistuste uurimiseks juurdluse. Sõltumatu uurimine UNRWA tegevuse osas leidis esmaspäeval avaldatud kauaoodatud aruandes mõningaid "neutraalsusega seotud probleeme".

Selles märgiti, et Iisrael ei ole veel esitanud tõendeid väidete kohta, et töötajad olid terrorirühmituste liikmed.

Paljud doonorriigid, sealhulgas Rootsi, Kanada, Jaapan, Euroopa Liit ja Prantsusmaa, on pärast Iisraeli süüdistusi rahastamist jätkanud, samas kui teised, sealhulgas USA ja Suurbritannia, on jätkuvalt sellele vastu seisnud.

"Me tervitame selle raporti tulemusi ja toetame jõuliselt selles esitatud soovitusi," ütles Kirby, märkides, et Ühendriikidel on rahastamise taasalustamiseks ka õiguslikud piirangud.

Kongress võttis läinud kuul vastu president Joe Bideni poolt seaduseks kinnitatud eelnõu, mis blokeerib USA rahastuse kuni 2025. aasta märtsini.

Umbes 30 000 inimesele tööd andev UNRWA alustas tegevust 1950. aastal ja pakub teenuseid ligi kuuele miljonile inimesele Jordaanias, Liibanonis, Süürias, Gaza sektoris ja Läänekaldal, sealhulgas Ida-Jeruusalemmas.

Esmaspäevases aruandes esile tõstetud neutraliteediprobleemid hõlmasid asjaolu, et organisatsiooni töötajad jagasid sotsiaalmeedias kallutatud poliitilisi postitusi ja vähesel hulgal "probleemse sisuga" õpikuid mõnes UNRWA koolis.

USA alustab peagi ajutise sadama rajamist Gazasse

USA hakkab varsti ehitama ajutist sadamat, et kiirendada abi tarnimist Gaza sektorisse, teatas Pentagon teisipäeval.

Gaza on enam kui kuus kuud väldanud Iisraeli ja Hamasi vahelise sõjategevuse tõttu laastatud, mistõttu tsiviilelanikkond vajab ellujäämiseks humanitaarabi.

"Kõik vajalikud alused on Vahemere piirkonnas ootel," ütles Pentagoni pressiesindaja kindralmajor Pat Ryder ajakirjanikele.

"Me oleme valmis alustama ehitusega väga varsti," lisas Ryder.