Eestis ei ole enam alaealisi vange

Statistika põhjal on keskmine vanglasse sattunud mees seal juba neljandat ja naine kolmandat korda. Selleks, et alaealised ei peaks vanglaleiba maitsma, püütakse leida teisi teid nende käitumise parandamiseks.

"Kinniste asutuste mõju on ju teada. Isegi kui seal kinnises asutuses tehakse tööd väga hästi, siis see isolatsioon mõjutab selles suunas, et uus õigusrikkumine võib tõenäolisemalt taas juhtuda," rääkis justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler Rait Kuuse.

Eestis on alaealiste vangide arvu vähendatud alates 2017. aastast, kuni see eelmisel nädalal jõudis nulli.

"Eesmärk on ju tegelikult üks. Mitte see, kuidas panna inimene karistuse ajal võimalikult hästi käituma, vaid see, et kuidas ta pärast karistuse kandmist meie keskel seaduskuulekalt edasi oleks.

Kui esimene kuritegu pole raske ja isikuvastane, siis ikkagi püütakse mõjutada alternatiivsete mõjutusmeetoditega, näiteks oportuniteedimeetmete kasutamine juba prokuratuuri poolt või vangistuse alternatiivid: üldkasulik töö, kriminaalhooldusametniku järelevalve alla määramine, elektrooniline järelevalve. Kõik sellised mõjutusmeetodid. Aga veel enne seda sotsiaaltöötajate rakendatavad abimeetmed kohalikes omavalitsustes. Eriti oluline on see just noorte puhul, et hälbiv käitumine võimalikult vara läbi lõigata," ütles Kuuse, kelle sõnul on võetud eesmärgiks, et alaealised ei satuks vanglamüüride vahele ei arestialusena, vahistatuna ega ka süüdimõistetuna.

Üks koht, kus probleemsete noortega Eestis vanglaväliselt tegeldakse on Kohtla-Järve Torujõe noortekodu. Asutuse psühholoogi Viktor Korobka sõnul on see mõistlik lähenemine, et vangimajja saatmine oleks alaealisele see kõige viimane karistusvahend.

"Ma ei usu, et kõige õigem samm on teda kohe vangi saata. Enne on vaja pakkuda mitut varianti ja uurida, mis paneb teda niimoodi käituma. Kui see ei aita, siis muidugi kohus otsustab, et võibolla on just vangistus kõige parem variant," ütles Korobka.

Praegu on Eestis kriminaalhoolduse all 87 alaealist.