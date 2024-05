Hamasi läbirääkijad jõudsid Egiptusesse relvarahukõnelustele

Palestiina äärmusrühmituse Hamas delegatsioon saabus laupäeval Egiptusesse, et jätkata läbirääkimisi Gaza sõja relvarahu üle, teatas riiklik uudistekanal Al-Qahera News.

Egiptuse luureteenistusega seotud Al-Qahera News ütles nimetuks jäänud kõrgele allikale viidates, et läbirääkimistel Hamasi ja Iisraeli vahel on saavutatud märkimisväärset edu.

Egiptuse vahendajad on jõudnud kokkuleppele enamikus vaidluspunktides, lisati teates.

Blinken: Gaza relvarahu ainus takistus on Hamas

Hamas on ainus tegur, mis takistab Gazas relvarahu saavutamast, ütles USA välisminister Antony Blinken reede õhtul, kui islamiliikumine valmistus saatma delegatsiooni laupäeval Kairos peetavatele kõnelustele.

"Ootame ära, kas nad suudavad relvarahule jaatavalt vastata ja pantvangid vabaks lasta," ütles Blinken.

"Hetkel on tegelikkus selline, et Gaza rahva ja relvarahu vahel seisab ainult Hamas."

Blinken osutas Hamasiga läbirääkimiste pidamise keerukusele, sest USA on arvanud Gazat valitseva liikumise terrorirühmituste hulka, mis välistab otsesuhtluse, ning Iisrael on tõotanud Hamasi hävitada.

"Hamasi juhid, kellega me oleme katarlaste ja egiptlaste vahendusel suhelnud, elavad loomulikult väljaspool Gazat," ütles ta.

"Lõpliku otsuse langetavad aga inimesed, kes elavad tegelikult Gazas, aga kellest ühegagi ei ole meil otsekontakti."

Blinken pidas mõne päeva eest taas Lähis-Idas käies kõnelusi Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga, kes enne temaga kohtumist oli tõotanud korraldada rünnaku Rafah'le USA vastuseisule vaatamata ja sõltumata sellest, kas relvarahulepe Hamasiga sõlmitakse või mitte.

President Joe Bideni administratsioon on korduvalt keelitanud Netanyahu valitsust loobuma sissetungist Rafah'sse, kuhu on mujalt Gaza sektorist Iisraeli rünnakute eest põgenenud umbes 1,4 miljonit palestiinlast.

Blinken kordas seda ja osutas, et Iisrael ei ole seni tulnud välja usutava plaaniga Rafah' tsiviilelanikkonna kaitseks.