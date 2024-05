Paljud eurosaadikud vajavad rohkem raha ja peavad tegema lisatööd

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et paljud eurosaadikud teevad põhitöö kõrvalt ka lisatööd, et raha juurde teenida. Üks Leedust pärit eurosaadik teenib lausa nii hästi, et paneb põhitöö kõrvalt tasku kolm miljonit eurot aastas.

Parlamendiliikme brutokuupalk on umbes 10 000 eurot kuus, sellele tulevad veel juurde erinevad lisatasud. Paljud saadikud samas leiavad, et ei tule selle rahaga toime ja teevad seetõttu veel ka lisatööd.

Kõige markantsem näide sellest, kuidas Euroopa Parlamendi saadikud raha juurde hangivad, on saadik Viktor Uspaskichi äritegevus. Avalike andmete kohaselt teenib ta ettevõtte Edvervita kaudu kolm miljonit eurot aastas. See ettevõtte on suuromanik ka mineraalveefirmas ning Uspaskich väidab, et selle mineraalveefirma toodang kaitseb inimesi koroona eest, vahendas Politico.

Euroopa Parlamenti raputas 2022. aastal korruptsiooniskandaal, mis kannab nime Qatargate. Seejärel kasvas avalikkuse huvi eurosaadikute sissetuleku vastu ning nüüd nõutakse neilt selle kohta rohkem informatsiooni.

Kuigi Uspaskich teeb lisaraha teenimisel teistele saadikutele pika puuga ära, siis viimased andmed näitavad, et ka paljud teised saadikud on otsustanud põhitöö kõrvalt lisatööd teha.

Transparency International andmetel tõi iga neljas eurosaadik välja, et saab põhitöö kõrvalt veel ka lisaraha. Kui parlamendiliikmed ei tee otsest lobitööd oma teise tööandja nimel, siis tegemist on ka seadusliku tegevusega.

Qatargate'i skandaali järel kuulutas Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola välja uued reeglid, mis nõuavad saadikutelt täiendavate andmete esitamist mis tahes välise sissetuleku kohta.

Teoorias peaksid sellised reeglid tagama, et ei tekiks huvide konflikti ja kui see tekib, siis saab seda näha. Reeglites on aga palju lünki, mida saab vajadusel ära kasutada. Enam ei pea saadikud oma töövälisest tegevusest aru andma, kui selle eest maksti vähem kui viis tuhat eurot aastas.

Transparency International leidis, et parem- ja tsentristlikud saadikud teenisid rohkem kui vasakpoolsed saadikud.Samas pole edukaim lisarahateenija Uspaskich seotud ühegi poliitilise fraktsiooniga

Andmed näitavad, et prantslasest eurosaadik Geoffroy Didier (EPP) teenib 115 200 eurot aastas, kuna töötab advokaadibüroos CARLARA. Poola endine peaminister ja eurosaadik Marek Belka (S&D) teenib kõnede pidamise eest ligi 21 000 eurot. Samuti kuulub ta veel mitme firma nõukogusse ning kokku teenib Belka juurde 105 000 eurot aastas.