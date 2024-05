Scholz: julgeolekuolukord Balti riikides on endiselt pingeline

"Julgeolekuolukord Balti riikides, NATO idatiival on kahjuks endiselt pingeline. On tähtis üksteist julgustada. Sõbrad seisavad alati üksteise kõrval," ütles Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz.

"Me teeme NATO Washingtoni tippkohtumiseks eeltööd, et NATO piirkondlikud kaitseplaanid saaks täielikult ellu rakendatud. Me peame ka kaitsetööstust tugevdama ning tippkohtumine peaks tooma lähemale Ukraina liikmelisuse NATO-s," rääkis Läti peaminister Evika Silina.

"Meie liitumine Euroopa Liiduga on olnud edulugu. See lubab nüüd meil häälekalt rääkida uue laienemise kasuks ning aidata teisi riike nende teel Euroopa Liitu. Me loodame, et järgmised sammud Ukraina ja Moldava liitumisprotsessis juhtuvad enne juulit," ütles Eesti peaminister Kaja Kallas.