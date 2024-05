Pärast enam kui 500 aastat pühitseti Saaremaal ametisse piiskop

Kiriku kalendri järgselt Kristuse taevaminemise pühal pühitseti Kuressaare Laurentiuse kirikus piiskopiametisse Anti Toplaan, kellest saab Saare-Lääne piiskopkonna piiskop. Lisaks peapiiskop Urmas Viilmale, kes jääb ka Tallinna peapiiskopiks, on Eestis kolm piiskoppi: Toplaan Lääne-Eestis, Ove Sander Põhja-Eestis ja Marko Tiitus Lõuna-Eestis.

"Kõik kolm piiskoppi, kes asuvad peapiiskopi kõrval tegutsema, neil on omad valdkonnad lisaks sellele, et neil on omad territooriumid piiskopkondade näol. Anti (Toplaan) on ka piiskop, kelle vastutada jäävad näiteks kultuurivaldkonna küsimused meie kirikus. Samuti kogukondlikud küsimused ja nende koordineerimine," lausus EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Saare-Lääne piiskopkond on uus ja piiskop Toplaane katedraaliks ehk kodukirikuks jääb Kuressaare Laurentiuse kirik.

"Kuressaares on olnud viimane piiskop umbes 500 aastat tagasi. Ma jätkan kahe koguduse teenimist, aga piiskop on ka ülevaataja amet ja oma karjastele toeks, nõuks olija. Ja ma loodan külastada kõiki oma vaimulikke, kes selles ligi 50 koguduses töötavad igapäevaselt," ütles Toplaan.

Lisaks Kuressaare piiskopilinnusele on neljapäevast Kuressaares ka piiskopi kirik ehk Laurentiuse katedraal. Selle kinnituseks on kiriku seinal nüüdsest ka piiskopi vapp.