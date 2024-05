Gruusia president lubas panna välismõju seadusele veto

Gruusia president Salome Zurabišvili lubas pühapäeval, et paneb veto niinimetatud välismõju seadusele, kui parlament selle teisipäeval vastu võtab.

"Ma tõesti panen veto sellele seadusele ega hakka manipuleerima, et seda kuidagi parandada," ütles Zurabišvili briifingul.

"Kui tahate selles seaduses midagi muuta, tagastage see parlamendile teisele lugemisele või keelduge seda üldse läbi vaatamast," ütles ta.

Gruusia parlamendi esimees Šalva Papuašvili teatas varem pühapäeval ajakirjanikele, et välismõju seadus võetakse vastu 14. mail.

Zurabišvili tegi briifingul parlamendi enamusele ettepaneku määrata seaduse jõustumine 1. novembrile, pärast parlamendivalimiste korraldamist oktoobris.

"Las need, kes tulevad võimule, otsustavad – kas see on Vene seadus või mitte," lausus ta.

Niinimetatud välismõju seaduse eelnõu nõuab, et valitsusvälised organisatsioonid, kes saavad vähemalt 20 protsenti tuludest välisrahastusest, registreeriksid end välismõju agentidena.

Laupäeval toimus selle seaduse vastuvõtmise vastu Thbilisis suur meeleavaldus, kus osales kümneid tuhandeid inimesi.