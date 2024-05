USA ähvardas välismõju seaduse tõttu suhted Gruusiaga ümber hinnata

USA hoiatas teisipäeva õhtul, et on sunnitud põhjalikult ümber hindama suhted Gruusiaga pärast seda, kui sealne valitsus surus parlamendis läbi nõndanimetatud välismõju seaduse.

Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre kutsus Gruusia presidenti vetostama seadust pärast seda, kui parlament võttis selle hoolimata pealinnas Thbilisis kestvatest massimeeleavaldustest vastu. Jean-Pierre märkis, et kui seadus jõustub, sunnib see USA-d oma suhteid Gruusiaga põhjalikult ümber hindama.

Jean-Pierre'i sõnul on Valge Maja selle "Kremli stiilis seaduse pärast sügavalt mures".

Thbilisis puhkesid pärast seaduse vastuvõtmist vägivaldsed kokkupõrked märulipolitsei ja protestijate vahel, kes on juba nädalaid selle vastu meelt avaldanud.

Valitsusega eri meelt olev Gruusia president Salome Zurabišvili on lubanud seadusele veto panna, kuigi valitseval erakonnal Gruusia Unistus on parlamendis piisav enamus, et tema veto tühistada.

Uus seadus näeb ette meediaorganisatsioonide ja vabaühenduste registreerimist võõrvõimude huvide teenijaina, kui nad saavad üle 20 protsendi oma rahastusest välismaalt.

Valitsuse väitel on eelnõu vajalik, et välja juurida selliste organisatsioonide kahjulik välismõju riigi poliitikale ning takistada määratlemata välismaistel osalistel teha katseid riigi õõnestamiseks.

Opositsioon ristis eelnõu kiiresti Vene seaduseks, kuna Moskva kasutab sarnast seadust sõltumatu uudismeedia, mittetulundusühingute ja vabaühenduste ning Kremli-vastaste kriitikute vaigistamiseks.

Washington on seaduse vastuvõtmise eest korduvalt hoiatanud, seejuures külastab sel nädalal Gruusiat USA kõrgeim Euroopa diplomaat Jim O'Brien.

Ühendriikide hinnangul on Thbilisil veel aega "kurssi muuta".

"Meie seisukoht on, et Gruusia valitsus peab oma kurssi muutma," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Vedant Patel.

Patel viitas küsitlustele, mis näitavad, et üle 80 protsendi grusiinidest pooldab Euroopa Liiduga ühinemist.

"Me teame ka, et Gruusia valitsus on öelnud, et soovib ühineda EL-iga ja luua suhteid selliste transatlantiliste organisatsioonidega nagu NATO," ütles Patel.

"Sellised asjad, nagu see õigusakt, ei ole selle seatud eesmärgiga kooskõlas," ütles ta.

"Väärtustame oma suhteid ja partnerlust Gruusiaga, mis on eksisteerinud juba üle 30 aasta, ning tahaksime seda koostööd jätkuvalt süvendada," lisas Patel.

Gruusia valitsust hoiatas teisipäeval ka Euroopa Liit, kui Euroopa Komisjoni välisteemade pressiesindaja Peter Stano ütles, et niinimetatud välismõju seaduse vastuvõtmine takistaks riigil EL-i liikmesuse suunas liikumist.

"EL-i liikmesriigid on väga selged, et kui antud seadus vastu võetakse, siis sellest saab tõsine takistus Gruusiale riigi Euroopa perspektiivile," ütles Stano.