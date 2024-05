Skeleton Technologies rajab Prantsusmaale superakude tehase

"Skeleton alustab järgmise põlvkonna akutehnoloogiate teadus- ja arendustegevust Edela-Prantsusmaal Toulouse'is juba tänavu," teatas ettevõte. "Superakude ehk Superbattery masstootmistehas soovitakse käivitada 2027. aastal."

2009. aastal Tartus asutatud Skeleton Technologies avas oma esimese tehase Saksamaal Dresdeni lähistel seitsme aasta eest. Leipzigis on valmimas ettevõtte superkondensaatorite masstootmistehas. Skeletoni peakontoris ja inseneeriakeskuses Tallinnas töötab enam kui 130 inimest.

"Oleme esimene Eesti tööstusettevõte, kes on laienenud Euroopa kahte peamisesse tööstusriiki: Saksamaale ja Prantsusmaale. See on meie jaoks kahtlemata märgiline saavutus, mis aitab teed sillutada ka teistele Eesti rohetehnoloogia ettevõtetele," märkis Skeleton Technologiesi tegevjuht ja kaasasutaja Taavi Madiberk.

Madiberki sõnul kaaluti superakude teadus- ja arenduskeskuse ning uue tehase jaoks mitut asukohariiki.

"Prantslaste huvi meie tegemiste vastu on olnud tähelepanuväärne ja meie Eesti päritolu nähakse seal olulise tugevusena," tõdes Skeletoni juht.

"Valisime Skeletoni järgmise teadus- ja arenduskeskuse asukohaks Toulouse'i, sest seal oleme lähedale nii oma klientidele kui ka maailmatasemel tööjõule ja teadusasutustele. Lähedas koostöös võtmeklientide ning juhtivate materjali- ja energiasalvestusekspertidega kiirendame järgmise põlvkonna akutehnoloogiate arendamist ja turule toomist," ütles Madiberk.

Näiteks asub Oksitaanias muuhulgas lennukitootja Airbusi peakorter ja Thales'i kosmosetööstuse üksus. Toulouse'i Ülikool on Euroopa juhtivaid materjaliteaduse uurimiskeskusi.

Skeletoni laienemist tervitas Prantsusmaa majandusminister Bruno Le Maire: "Veel seitsme aasta eest ei olnud olemas Prantsusmaa ega Euroopa akutööstust. Investeerimisotsus Skeletoni toetamiseks läbi rohelise tööstuse maksukrediidi on osa Prantsusmaa taasindustrialiseerimise strateegiast."

Skeletoni klientideks on muu hulgas maailma juhtivad auto- ja transporditööstuse ettevõtted, tööstuslike seadmete tootjad ja elektrivõrgu haldajad, näiteks Hitachi Energy, Siemens, Honda, Skoda Electric, Shell, CAF, Martinrea.