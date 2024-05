Eesti tõttu ei võtnud EL platvormiteenuste käibemaksu kokkulepet vastu

Eesti üksildase, ent kindlameelse vastuseisu tõttu ei kehtestanud Euroopa Liit teisipäeval platvormiteenustele käibemaksu.

Rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul poleks see õiglane inimeste suhtes, kes oma koduga veidi lisaraha teenida soovivad.

"Toome näiteks, et sõidad nädalaks ajaks reisile. Ka Eestis on palju neid, kes oma korteri Airbnb-s siis nädalaks ajaks rendile annavad. Edaspidi peab see eraisik lisaks tulumaksule maksma ka käibemaksu. Samal ajal need väikeettevõtted loomulikult kuludelt käibemaksu tagasi ei saa," sõnas Võrklaev.

Kuid Brüsselis leidub ka vaateid, et Eesti teeb seda vaid enda ettevõtte Bolti heaks. Võrklaeva sõnul see nii ei ole ning Eesti lihtsalt ei soovi senist maksusüsteemi muuta, millega kaasneksid ka lisakulud.

"Meie leiame, et kehtivad olemasolevad reeglid ja kes soovib siis seda maksu nii-öelda põhimõtet oma ettevõtjate eraisikute jaoks ebaõiglasemaks teha, siis peab ise oma seadusi muutma ja vajadusel ka kulusid kandma," ütles Võrklaev.

Samas käis Võrklaev välja ka kompromissi, mille alusel saaksid riigid selle kehtestada vabatahtlikult. Belgia eesistuja seda heaks mõtteks ei pidanud.

"Vabatahtlikkuse ettepanek ei ole võimalus, sest siis kaotaksime sellest hetkest tasakaalu, mille saavutasime ülejäänud 26 liikmesriigiga," ütles Belgia rahandusminister, nõukogu eesistuja Vincent Van Peteghem.