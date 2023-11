Eesti konkurentsivõime parandamiseks kutsutakse kokku ekspertkogu

Olukord Eesti majanduse konkurentsivõimega on nutune ja riigikogu majanduskomisjon otsustas kokku kutsuda konkurentsivõime ekspertkogu. Viimase ülesanne on analüüsida Eesti konkurentsivõime tulevikku ning pakkuda ideid selle parandamiseks. Raportit oodatakse kevadeks.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Priit Lomp ütles, et majanduslanguse ajal vajavad nõu nii valitsus kui ka riigikogu. Ekspertkogu hakkab tööle majanduskomisjoni juures.

"Me oleme kokku kutsunud väikese hulga institutsioonide esindajaid, kes on Eesti Pangast, arenguseire keskusest, Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist, et analüüsida ettepanekuid, millega erinevad turuosalised on viimastel aastatel välja tulnud," lausus Lomp.

Lomp ütles, et sellest analüüsist peaksid kooruma ideed, mida võiks arutada juba riigikogu suures saalis. EKRE ridadesse kuuluv Rain Epler suhtub ekspertkogusse skeptiliselt.

"Mingit sisulist lisaväärtust mina ei näe, et ekspertkogu saaks tuua, sest neid kogusid asutuste näol või ka vabatahtlikkuse alusel koos käivaid kogusid on piisavalt minu hinnangul," lausus ta.

Mart Maastik Isamaast tõdes samuti, et nõu võiks küsida olemasolevatelt organisatsioonidelt. Maastik ütles, et kogu töö läheb asja ette sellisel juhul, kui ekspertarvamust tõepoolest vajatakse.

"Ma arvan, et võib teha, kui see on ühiskondlikel alustel ja see ei võta jälle riigi rahakotist midagi ja ei tekita eraldi kulu riigile või organisatsioonile," lausus ta.

Lombi sõnul on konkurentsivõime ekspertkogud olemas mitmetes Euroopa riikides.

"Kindlasti sellel kogul on tööd ka siis, kui meil hakkavad tulema majandusaruanded, mis näitavad majanduse paremat seisu. See töö võiks olla selline, mis ei saa aja jooksul otsa ja võiks kesta aastaid ja aastaid," lausus ta.

Vastust ootab majanduskomisjon arenguseire keskuselt, Eesti Pangalt, Tallinna Tehnikaülikoolilt 8. detsembriks. Tartu Ülikool on juba vastanud. Ekspertkogu esimene kokkusaamine peaks Lombi sõnul toimuma veel enne jõule.