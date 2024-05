Ossinovski: Tallinn hakkab rajama juurde uusi põhikoole

Kolmapäeval haridusminister Kristina Kallasega (Eesti 200) kohtunud Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles, et kuna Tallinnas on koolid ülerahvastatud, alustab linnavalitus uute põhikoolide rajamist. Lasnamäe riigigümnaasiumi projektiga lähevad riik ja linn samuti edasi.

"Tallinna üleminek eestikeelsele haridusele algab 1. septembril, erisusi ja pikendusi pole vaja," rääkis Kallas.

"Lasnamäe põhikool on taotlenud ühe aasta pikendust, ja nemad kui erivajadustega laste kool saavad erituge ja arvestatakse ka erivajadusega laste erisusi. Lasnamäe põhikoolile on vaja uut ülemineku kava ja me ei näe takistusi, nad vajavad teistsugust ülemineku plaani. Seal on individuaalne lähenemine kõikidele lastele," sõnas Kallas.

Tallinn ja riik lähevad edasi minna Lasnamäe riigigümnaasiumi planeerimisega, kinnitas Kallas. Ossinovski kinnitas, et linnal on Lasnamäe riigigümnaasiumi vastu suur huvi.

"Kui riik võtab täiendavaid kohustusi gümnaasiumikohtade pidamises, siis see vabastab ruumi põhikoolidele. Siin on tehnilised nüansid, näiteks planeeringute osas, aga Tallinna spetsialistid töötavad siin tublisti riigiga koos," rääkis Ossinovski.

Linnapea rääkis ka, et uuel linnavalitsusel on tõsine siht kooli- ja haridusvõrgu planeerimisega tegeleda süsteemsemalt kui varem. "Tallinna koolid on ülerahvastatud ja õpetajad ülekoormatud. Alustame tööd, et tekiks täiendavaid põhikoolikohti. Hakkame neid arajama, aga ühe aastaga tulemust veel ei saavuta," sõnas Ossinovski.

Ossinovski kinnitas, et erinevalt linnade ja valdade liidust Tallinn jätkab haridusleppe läbirääkimistes osalemist.

Ossinovski: muresid reformiga jagub

"Üleminek eestikeelsele õppele on Tallinna jaoks massiivne reform, see on tõsine hariduskorralduslik väljakutse. Kuid saame sellega hakkama ja rakendame reformi sisuliselt," rääkis Ossinovski pressikonverentsil.

Ossinovski kinnitas, et väljakutseid ja muresid seoses reformiga jagub. "Aga sellega Tallinn ka töötab. Erivajadustega lastele ootame riigilt individuaalsemat käsitlust," sõnas Ossinovski.

Linnapea märkis, et kuigi 1-4 klassides on õpetajaid puudu, siis ta usub, et 1. septembril on Tallinn olukorras, et klasside ees on kvalifitseeritud õpetajad olemas.

Suurem probleem on vene keeles õpetamist jätkavate õpetajatega, kellest ligi 350 keelenõuetele ei vasta. "Samas ei saa me neist ka loobuda, sest meil on neid tegelikult vaja. Otsime võimalusi, kuidas seda olukorda lahendada, aga siin on otsused valitsuse teha," sõnas Ossinovski.