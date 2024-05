Wilders: Hollandi parteid jõudsid koalitsioonikokkuleppele

"Meil on läbirääkijate kokkulepe," ütles Wilders.

PVV-ga jõudsid kokkuleppele ametist lahkuva peaministri Mark Rutte Vabaduse ja Demokraatia Partei (VVD), erakond Uus Ühiskondlik Leping (NSC) ja põllumeeste huve esindav erakond BBB.

Esialgu ei ole selge, kellest saab mantlipärija Mark Ruttele, kes näib siirduvat NATO peasekretäri ametisse.

"Me moodustame valitsuse. Me ootame, et näha, kellele teeb Wilders ettepaneku saada peaministrikandidaadiks," ütles NSC juht Pieter Omtzigt.

Hollandi meedia on nimetanud võimalikuks peaministrikandidaadiks kunagist siseministrit Ronald Plasterkit, kes on ka vedanud osa koalitsioonikõnelustest.

Wildersi juhitud Vabaduspartei võitis sügisel Hollandis toimunud parlamendivalimised. Wilders ja tema erakond on pärast seda pidanud keerulisi kõnelusi kolme teise erakonnaga, et moodustada valitsusliit Euroopa suuruselt viiendas majanduses.

Märtsis ütles Wilders, et temast ei saa Hollandi peaministrit, kuna tal pole selleks piisavalt toetust.