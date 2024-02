Ka Suurbritannia toetab Mark Ruttet järgmise NATO peasekretärina

"ÜK toetab tugevalt Hollandi peaministrit Mark Ruttet NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi järglasena. Rutte on kogu alliansis lugupeetud, tal on tõsised kaitse- ja julgeolekukogemused ning ta tagab, et allianss jääb tugevaks ning on valmis kaitsma ja heidutama," ütles anonüümsust soovinud ametnik.

Stoltenbergi kümneaastast ametiaega on Ukraina sõja tõttu kaks korda pikendatud, kuid tema mantlipärija on kavas teatavaks teha enne NATO juulikuist tippkohtumist Washingtonis.

Varem end NATO juhina välistanud 57-aastane Rutte ütles oktoobris Hollandi meediale, et alliansi juhtimine on väga huvitav töö ja ta oleks selleks valmis, kui asjad nii läheksid.

Praegu on Rutte Hollandi peaministri kohusetäitja, sest novembris valimised võitnud parempoolsete liider Geert Wilders ei ole suutnud valitsust moodustada.

Hiljuti selgus, et ka USA president Joe Biden toetab Rutte kandidatuuri NATO peasekretäri kohale