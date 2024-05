Admiral Bauer: Vene kaitsetööstus kasvab NATO omast kiiremini

NATO Euroopa vägede ülemjuhataja sõnul pole Venemaal piisavalt mehi, et sooritada Harkivi lähedal otsustavat läbimurret. Samas nentis NATO sõjalise komitee juht, et nende kaitsetööstus kasvab NATO omast kiiremini.

Neljapäeva õhtul lõppenud NATO sõjaväeliste juhtide kohtumise keskmes oli loomulikult sõda Ukrainas. Jutuks tuli ka Venemaa tegevus Harkivi lähedal.

"Venelastel ei ole piisavalt mehi, et sooritada strateegilist läbimurret. Otse öeldes, neil ei ole oskusi ega võimekusi, et opereerida vajalikul skaalal, mis võimaldaks ühtegi läbimurret kasvatada strateegiliseks eeliseks," lausus NATO Euroopa vägede ülemjuhataja kindral Christopher Cavoli.

Kindral Cavoli sõnul on ta kindel, et Ukraina rinne ei murene. Samas on Venemaa initsiatiivi haaranud ka tagalas, sest nende sõjatööstus kasvab NATO omast kiiremini.

"Nende kaitsetööstuse võimekus on muutus, mida näeme. Siin kasvavad nad tegelikult kiiremas tempos kui meie Euroopas või Põhja-Ameerikas. Arvan, et on mitmeid asju, mida nad on parandanud, aga on ka palju asju, mida nad ei ole suutnud parandada. Kui vaadata nende sõdurite kvaliteeti, siis nende jaoks on endiselt suur probleem treenida uued sõdurid tasemele, mis oleks parem kui neil, kes neil alguses saadaval olid," ütles NATO sõjalise komitee juht admiral Rob Bauer.

Viimast korda kolleegidega kohtunud Eesti kaitseväe juhataja kindral Martin Heremi sõnul ükski eile tehtud otsus või arutelu lähinädalate seisu Ukrainas ei muuda. Sõja skaala on selleks lihtsalt liiga suur.

"Need on ikkagi pikema perspektiiviga otsused. Kui me oleks tahtnud, et täna läheks olukord paremaks või kahe nädala pärast, siis need otsused oleks tulnud teha kaks kuud tagasi. Ja täpselt samamoodi on ka meie oma riigikaitsega. Kui me arvame, et kolme aasta pärast võib meie olukord olla väga ohtlik, siis me peame täna viivitamatult ära tegema otsused," lausus Herem.

Heremi sõnul mõistavad tema kolleegid Venemaa ohtu Euroopale regiooniti erinevalt, ent selge muutus tegutsemise kiiruses on viimastel aastatel toimunud küll.

"Kõik saavad aru, et asju tuleb teha kiiremini, teistmoodi ja tuleb rohkem panna ka riigiressursse nende võimete arendamisse. Nii et kui varem räägiti, et meil on aega palju, siis praegu pakilisus on kasvanud oluliselt," ütles Herem.