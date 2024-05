Lõppes kevadine metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine

Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialisti Ave-Ly Toomvapi sõnul läks vaktsineerimine taaskord plaanipäraselt. "Kirde- ja Kagu-Eestis külvati metsa sadu tuhandeid vaktsiinipalasid, mille metsloomad järgnevatel päevadel leiavad ja ära söövad ning seeläbi saavad marutaudivastase kaitse," selgitas Toomvap.

Toomvap lisas, et Eesti on küll marutaudivaba maa, kuid kuna haigus on endiselt levinud meie idanaabri juures võib see Eestisse jõuda näiteks metsloomade rändega.

Samuti võib haigus riiki jõuda vaktsineerimata ja nakatunud mittenõuetekohaselt sisse toodud lemmikloomaga.

"ADIS-e (Animal Disease Information System) andmetel on Euroopas sel aastal marutaudi diagnoositud Ungaris, Prantsusmaal, Poolas ja Bulgaarias, aga ka Türgis ja Moldovas," ütles Toomvap.

Toomvap rääkis, et marutaud on tõsine närvisüsteemi kahjustav haigus, millesse võivad nakatuda nii inimesed kui loomad.

"Marutaudi ei ole võimalik ravida, kuid seda on võimalik sajaprotsendiliselt ennetada. Parim viis selleks on loomade vaktsineerimine. Seega tuleb olla valvas ning vaktsineerida nii mets- kui ka lemmikloomi," lisas Toomvap.

Järgmine metsloomade vaktsineerimine toimub selle aasta sügisel.