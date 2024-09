Kirde- ja Kagu-Eestis algas taas metsloomade vaktsineerimine marutaudi vastu

Sellel nädalal lendavad idapiiri äärsete metsade kohal väikelennukid, millelt külvatakse ligi 122 000 vaktsiinipala. Tikutopsi suuruseid vaktsiinikuubikuid külvatakse umbes 50 kilomeetri ulatuses riigipiirist.

"Me teeme seda selleks, et marutaudi Eestist eemal hoida. Eesti on marudaudivaba juba aastast 2013. Viimane marutaudijuhtum registreeriti 2011. aastal, mis oli Venemaa Föderatsiooni piiri lähedal ja sellest ajast alates ei ole Eestis marutaudi diagnoositud. Et see nii jääks, peame kõik pingutama ja vaktsineerima nii lemmikloomi ehk koeri, kasse, valgetuhkruid kui ka metsloomi ehk rebaseid ja kährikuid, kes on meie metsades marutaudi reservuaarloomadeks," selgitas PTA loomatervise- ja heaoluosakonna peaspetsialist Ave-Ly Toomvap.

Loomaarstide kinnitusel on kagupiiri ääres elavad inimesed marutaudiohust teadlikud ning seetõttu on nad hoolsad oma koduloomi marutaudi vastu vaktsineerima.

"On küll inimesi, kes ütlevad, et loom oma aiast välja ei lähe, aga kui sa ikka kirjeldad, kui tõsine see haigus on ja et seda on võimalik selle vaktsiiniga ennetada, siis lasevad ikka ilusasti ära teha," ütles Sodalise loomakliiniku juhataja Piret Tobias.

Kuigi vaktsiinipala on koduloomadele ohutu, on oluline, et metsloomade vaktsineerimise ajal hoiaksid piiri ääres elavad inimesed oma koduloomad siseruumides.

"Piiriala inimesed teavad, et kui lennukid lendavad madalalt, toimub vaktsineerimine ja nad hoiavad reeglina on loomad sellel ajal toas, et see vaktsiinipala läheks õigesse sihtkohta, sest kui lemmikloom selle kätte saab, siis metsloom jääb vaktsineerimata," rääkis Tobias.

Sügisene metsloomade vaktsineerimine kestab 22. septembrini.