Viljandist sai piiskopilinn

Alates esmaspäevast on luterliku kiriku Lõuna-Eesti piiskopkonna piiskop Marko Tiitus, kes seati ametisse Viljandi Jaani kirikus. Kuna Tiitus jätkab muu hulgas ka Viljandi Jaani koguduse teenimist, on Viljandist saanud ühtlasi piiskopilinn.

Lõuna-Eesti piiskopi seadis ametisse Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma, kes andis uuele piiskopile üle ametitunnuse – piiskopisaua sooviga, et kohalikud kogudused oleksid oma piiskopile igati toeks tema töös. 19 aastat Viljandi Jaani kogudust teeninud Marko Tiitus jätkab kodukoguduse teenimist vähendatud koormusega. Oma tööd piiskopina alustab ta praostkondade ja koguduste külastamisega.

"Neli praostkonda tähendab tegelikult 56 kogudust. Ja mõnikord tundub, et meie Eesti on nii väike ja kirik on nii väike, aga igas kihelkonnas on oma tegus, rõõmude ja muredega kogudus. Tuleb minna kohapeale, kuulata, rääkida ja siis vaadata, kuidas toeks olla," rääkis Tiitus eesseisvast tööst.

EELK Lõuna-Eesti piiskopkonna piiskop Marko Tiitus asus ametisse. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR

Värske piiskop tõdes, et kogudused on loomulikult erinevad, aga kirikus on tegelikult päris palju elu, nooruslikkust, tulevikku vaatamist. "Ja jumala abile lootes mina küll olen optimist."

Tiituse Lõuna-Eesti piiskopiks nimetamise tseremoonial allkirjastati ka leping tulevase ehitajaga, et hakata Viljandi Jaani kiriku torni korrastama. 25 000 eurot kogunes annetuste toel, kuid EELK toetusfond jätkab raha kogumist, et kogu Jaani kiriku fassaad saaks korda.

"Eesti inimesed on väga lahked annetajad ja ettevõtjad on kirikufondi toetanud üle miljoni euroga viimase nelja aasta jooksul. Aga milles küsimus on – riigil on tegelikult ikkagi väga tähtis roll, et need kirikud säiliksid, mis on 500 aastat vanad või veel vanemad. Ja seal koguduse rahva pingutusest ainult ei aita, see on ikkagi ka muinsuskaitse küsimus," nentis Tiitus.

Viljandi Jaani kiriku torni remont algab augustis.