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Andres Põder: Paul oli Eesti teoloogia üks suurkujusid Masingu järel

Eesti
Toomas Paul saates
Toomas Paul saates "Plekktrummi raamatud: Uue piibli ootus" Autor/allikas: Kairit Leibold/err
Eesti

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop emeeritus Andres Põder meenutas kolmapäeval surnud Toomas Pauli kui teoloogia suurkuju, kelle intellektuaalne panus Eesti mõttelukku jääb ajaloolise pärandina kauaks püsima.

Põder rääkis, et Pauli rolli on peaaegu võimatu ülehinnata arvestades tema tööd nii kirikus kui ka ühiskonnas.

"Ma julgeksin öelda, et mõeldes teoloogia suurkujudele hilisajaloos, reastuks Uku Masingu järele Paul kohe järgmisena," ütles Põder.

Ta lisas, et Pauli käe all on õppinud enamik praegusi vaimulikke, lisaks ka palju leerilapsi. 

"Pauli leeriõpik on ülipopulaarne, tema väga paljud raamatud on rahva seas armastatud ja levinud," lausus Põder. 

Autor/allikas: ERR

Põdra sõnul jääb Toomas Pauli intellektuaalne panus Eesti mõttelukku ajaloolise pärandina kauaks püsima.

Jaani koguduse teatel suri Toomas Paul kolmapäeva hommikul 86 aasta vanuselt.

Kogudusel pole veel teada, millal toimub Toomas Pauli ärasaatmine.

ETV ja ETV2 meenutavad Toomas Pauli saadetega sel kolmapäeval. ETV lisab kavasse kell 16 saate "Ajalik ja ajatu", ETV2 toob kell 23.15 eetrisse "Plekktrummi" vestluse.

Vikerraadios on laupäeval, 18. juulil kell 22.05 eetris "Ööülikool. Toomas Paul "Milleks meile usundiõpetus?"

Toimetaja: Merilin Leetna

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