Läti ja Leedu osalevad EXPO-l ühise paviljoniga, Eesti loobumisotsust ei muuda

Läti ja Leedu osalevad tuleval aastal Osakas toimuval maailmanäitusel EXPO ühise paviljoniga, Eesti on aga jäänud kindlaks, et seal osalemine on liiga kulukas ning mullu tehtud loobumisotsust ei kavatse valitsus muuta.

Läti ja Leedu on otsustanud järgmisel aastal aprillist oktoobrini Jaapanis Osakas toimuval maailmanäitusel osaleda ühise paviljoniga ning Läti ettevõtluse arendamise agentuur LIAA kuulutas hiljuti välja paviljoni kujunduskonkursi. LIAA direktor Iveta Strupkaja ütles konkurssi välja kuulutades, et Eesti on ainus Euroopa Liidu riik, mis on otsustanud Osaka EXPO-l mitte osaleda.

"Algne plaan oli, et osalevad kõik kolm Balti riiki. Sellise pakkumise tegid korraldajad, aga kuivõrd Eesti on ainus Euroopa Liidu riik, mis on otsustanud mitte osaleda, siis on Läti ja Leedu ülesanne esindada Balti riike," lausus Strupkaja.

Läti rahvusringhäälingu artiklis märgitakse ka, et Läti ja Leedu teevad kõik, et näidata külastajatele Jaapanist ja mujalt maailmast, et Baltimaad on ühtsed vaatamata Eesti puudumisele. Sarnaselt Läti ja Leeduga on ka Põhjamaad (Rootsi, Norra, Soome, Taani ja Island) Osaka EXPO-l väljas ühispaviljoniga.

Eesti valitsus tegi mullu juunis otsuse, et Eesti Osaka EXPO-l ei osale. Juba mais teatas majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo Jaapani suursaadikule Matsumura Yukihikole, et Eesti 2025. aasta maailmanäitusel ei osale. Põhjuseks toodi muu hulgas eelseisvad kärped riigieelarves.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist (MKM) öeldi teisipäeval ERR-ile, et toona tehtud otsus on lõplik ning seda ei hakata üle vaatama.

"EXPO-l osalemine vajab pikemat, isegi mitmeaastast eeltööd, et tuua sealt ära soovitud tulemused. Edukaks osalemiseks tuleb korraldada eelnevaid äridelegatsioonide visiite nii sihtkohta kui ka Eestisse, töötada sisse vajalikud kontaktid, teha turundust. EXPO-l osalemise või mitte osalemise otsustamine ei ole seetõttu kiiresti muudetav," ütles MKM-i meediasuhete nõunik Riina Soobik.

Läti on varem öelnud, et EXPO-l osalemise kulu on 5,6 miljonit eurot. Soobik ütles, et Eesti varasem tagasihoidlik hinnang oli, et koos mõne teise riigiga ühise pinnalahenduse hankimiseks ning sinna programmi toe soetamiseks oleks kulunud minimaalselt 3,5–4,5 miljonit eurot.

"Tänaste eelarvekärbete vajaduse vaates ei ole ka asjakohane arutada EXPO-l osalemiseks rahastuse leidmist," lisas ta.

Soobiku sõnul arutati mullu võimalust Läti ja Leeduga ühiselt maailmanäitusele minna, kuid otsustati siiski mitte osaleda.

Valitsuse mullust otsust on kritiseerinud nii president Alar Karis, kelle hinnangul oleks võinud võtta vastu Läti ja Leedu pakkumise; riigikogu majanduskomisjon kui ka ettevõtlusorganisatsioonid.

Eelmisel EXPO-l Dubais osales Eesti oma paviljoniga.