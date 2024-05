Keskerakonna hinnangul esitas Läänemets nende kohta valeväiteid

Siseminister Lauri Läänemets on esitas ränki süüdistusi, mis eiravad fakte, sisaldavad otsest valet ning kahjustavad alusetult nii Keskerakonna kui tema liikmete mainet, ütles Eesti Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, kelle sõnul nõutakse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehelt valeväidete ümberlükkamist.

Läänemets (SDE) ütles esmaspäeval ERR-ile, et temas tekitas hämmingut, et Jana Toom otsis Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku esindamiseks advokaadid, kes hakkavad kirikut riigiga läbirääkimistel esindama.

"Tegemist on ju Keskerakonna tippjuhiga, kes on otsustanud minna Eesti riigi vastu, et kaitsta Kremli režiimi ja Moskva patriarhi," lausus Läänemets.

Kõlvart märkis, et esiteks on otseselt vale Läänemetsa süüdistus, et Toom on asunud kaitsma Kremli režiimi ja Moskva patriarhi.

"Jana Toom vahendas Pühtitsa kloostrile õigusabiteenust. See oli kloostrile vajalik olukorras, kus siseministeerium oli ise palganud advokaadibüroo Ellex Raidla nõustama ministeeriumi MPEÕK-i staatuse ja õigusliku seisundiga seotud küsimustes," ütles Kõlvart.

Kõlvart lisas, et Läänemetsa väide, nagu on Pühtitsa kloostrile õigusabi vahendamine riigivastane tegevus, meenutab ühte teist riigikorda, mitte õigusriiki.

"Õigusriik tähendab ka õigust õiguskaitsele. Lauri Läänemets ei austa võimude lahususe ja õigusriigi põhimõtteid ning seab enda isiklikud poliitilised ambitsioonid kõrgemaks riigi omadest," lausus ta.

Kõlvart lisas, et Läänemets esitab otseseid valeväiteid, kui väidab, et Euroopa Parlamendi saadik ja Keskerakonna tippjuht Jana Toom kaitseb Kremlit ning palkab advokaate.

"Keskerakond ega Jana Toom pole seotud Pühtitsa kloostri õigusabikulude tasumisega. Ootame siseministrilt oma valeväidete ümberlükkamist," ütles Kõlvart.

Toom ähvardas kohtusse pöörduda

Euroopa Parlamendi liikme Jana Toomi Eesti büroo saatis teisipäeval teate, kus Toom ütles, et kui Läänemets valeväiteid ümber ei lükka, pöördub ta kohtusse.

"Esmaspäeval, 20. mail, siseminister Lauri Läänemets reageeris ERR portaalis uudisele sellest, et Euroopa Parlamendi liige Jana Toom on aidanud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikut ja Pühtitsa kloostrit juriidilise abi leidmisega. Sealjuures laimas Läänemets Jana Toomi, süüdistades teda riigivastases tegevuses, ja tegi üksjagu ebatäpsusi. 21. mail saatis Jana Toom Läänemetsale kirja palvega lähima kahe päeva jooksul laimavad valeväited ümber lükata. Kui seda ei juhtu, pöördub Euroopa Parlamendi saadik kohtusse," seisis büroo avalduses.

Läänemetsa öeldule saatsid esmaspäeval vastulause ka MPEÕK-i esindajateks palgatud advokaadid Steven-Hristo Evestus ja Artur Knjazev.

Riigikogu tunnistas 6. mail Vene õigeusukiriku sõda toetavaks institutsiooniks. Vene õigeusukiriku juhi, patriarh Kirilli eestvedamisel hiljuti toimunud Vene rahvusliku kogu kokkusaamisel võeti vastu deklaratsioon, milles tunnistati Venemaa agressioon Ukrainas pühaks sõjaks ning kuulutati lääneriigid satanismi küüsi langenuks.

Läänemets ise ootab, et Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku esindajad Eestis tunnistaks, et patriarh Kirilli tegevus on hereesia ehk kirikuõpetusest kõrvalekaldumine ning katkestaksid seetõttu oma sidemed Moskvaga. Läänemets rõhutas, et Moskvale alluvate usuühenduste sundlõpetamine ei ole eesmärk.