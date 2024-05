Jana Toom leidis MPEÕK-ile vaidluses riigiga advokaadid

Toom andis oma kodulehel teada, et siseminister Lauri Läänemetsa eestvedamisel üles kerkinud teema nõudmisega, et MPEÕK loobuks seotusest Moskva patriarhaadiga, peaks liikuma juriidilisele alale.

"Selleks on vaja asjakohaseid vahendeid, eriti selle valguses, et riik on advokaadi juba soetanud. Seetõttu pidasime ka meie läbirääkimisi ja MPEÕK-iga hakkavad nüüd tegelema advokaadibüroo Sirel & Partnerid advokaadid Steven-Hristo Evestus ja Artur Knjazev," teatas Toom.

"Meie meedias käib arutelu Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku üle koos patriarh Kirilli, Putini ja sõja mainimisega. Ja siis tehakse nagu juurdekirjutus: me ei räägi kanoonilistest asjadest, sest see on liiga keeruline. Aga mulle tundub, et siseministeerium mõistab, et on end nurka surunud. Seepärast ta palkaski kalli advokaadibüroo ja valmistub läbirääkimisteks," jätkas ta.

ERR on varem kirjutanud, et siseministeerium palkab advokaadibüroo Ellex Raidla nõustama ministeeriumi MPEÕK-i staatuse ja õigusliku seisundiga seotud küsimustes. Ministeerium tasub advokaadibüroole tunnitasude alusel, mis jäävad vahemikku 130–295 eurot juristide ja 50–100 mittejuristide poolt osutatud teenuste eest, seisab Ellex Raidla büroo kirjas siseministeeriumile.

MPEÕK-i esindama hakkav vandeadvokaat Steven-Hristo Evestus märkis, et advokaatide esimene ülesanne on meelde tuletada, et MPEÕK-i ja Pühtitsa kloostri esindajad ja liikmed ei ole mingil viisil avaldanud toetust sõjategevusele või vastumeelsust Eesti vabariigi põhiseaduslikule korrale.

"Sel põhjusel on eriti oluline, et usuvabadust ning koguduste ja kloostri liikmete õigusi, vabadusi ja tegevusi meelevaldselt või tahtmatult piirama ja taunima ei asutaks. Oleme avatud lahenduste leidmisele jätkuvaks rahumeelseks kooseksisteerimiseks," ütles Evestus.

Teine MPEÕK-i esindav vandeadvokaat Artur Knjazev lisas, et MPEÕK ega Pühtitsa klooster ei ole ühtegi seadust rikkunud.

"Nad on alati sõja vastu olnud ega pole Moskva patriarhi sõjateemaliste avaldustega kunagi ühinenud. Õiguskuulekast käitumisest tuleb lugu pidada ning mitte mingil juhul ei tohi see viia karistamiseni või sellise iseloomuga riigi tegevuseni," sõnas Knjazev.

Jana Toomi sõnul oli MPEÕK-il raske leida juriste, sest kõik kartsid neid esindada.

"Meil õnnestus leida (mitte palgata!) need, kes nõustusid. Jätame juriidilised küsimused juristide hooleks. Ja ma loodan, et kiriku ja riigi vaheline suhtlus paraneb ja läbirääkimised saavad mingisse mõistlikku suunda. Kui ma kohtun inimestega, küsivad nad minult esimesena kiriku kohta. See on viimane asi, mis venekeelsele kogukonnale siin pärast koolide, venekeelse hariduse ja paljude teiste asjade hävitamist jäänud on," sõnas Toom.

Riigikogu tunnistas 6. mail Vene õigeusukiriku sõda toetavaks institutsiooniks. Vene õigeusukiriku juhi, patriarh Kirilli eestvedamisel hiljuti toimunud Vene rahvusliku kogu kokkusaamisel võeti vastu deklaratsioon, milles tunnistati Venemaa agressioon Ukrainas pühaks sõjaks ning kuulutati lääneriigid satanismi küüsi langenuks.

Siseminister Lauri Läänemets ootab, et Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku esindajad Eestis tunnistaks, et patriarh Kirilli tegevus on hereesia ehk kirikuõpetusest kõrvalekaldumine ning katkestaksid seetõttu oma sidemed Moskvaga. Läänemets rõhutas, et Moskvale alluvate usuühenduste sundlõpetamine ei ole eesmärk.

"Eesmärk on, et nii juriidilised kui ka usulised alluvussidemed Moskvaga lõpetatakse," sõnas siseminister ja SDE esimees Läänemets.