Blinken jagas protestide saatel USA Kongressile selgitusi

USA välisminister Antony Blinken esitas teisipäeval Kongressile oma põhjendused president Joe Bideni enam kui 60 miljardi dollari suurusele eelarvetaotlusele oma ministeeriumi ja rahvusvahelise arengu agentuuri jaoks. Vabariiklased on Blinkeni kuluprioriteetide ja Iisraeli poliitika osas sügaval erimeelel, vahendab Reuters.

Blinken andis teisipäeval selgitusi demokraatide kontrolli all olevas senatis, alustades välissuhete komiteest. Hiljem oli tal plaanis esineda allkomitees, mis jälgib diplomaatilise ja välisabi kulutusi. Kolmapäeval naaseb ta Kapitooliumi mäele, et anda veel kaks korda tunnistusi esindajatekoja välissuhete komitee ja esindajatekoja eelarveallkomitee kuulamistel, mida juhivad vabariiklased.

Kuulamised keskenduvad eeldatavasti Iisraeli poliitikale, pärast seda kui Biden teatas sel kuul, et viivitab pommide saatmisega Iisraelile ja kaalub järgnevate saadetiste edasilükkamist, kui Iisraeli väed alustavad suurt sissetungi Rafah' linna.

Need arengud põhjustasid vabariiklaste vihase hukkamõistu, kellest mõned süüdistasid Bidenit Iisraeli hülgamises, hoolimata miljarditest dollaritest USA sõjalisest abist, mis on endiselt teel peaminister Benjamin Netanyahu valitsusele.

Bidenil on kriitikuid ka paljude oma demokraatidest pooldajate hulgas, kes soovivad, et ta teeks rohkem, et sundida Netanyahu valitsust kaitsma Palestiina tsiviilelanikke.

Oma märkustes ütles Blinken, et administratsioon seisab Iisraeli kõrval, kuid lisas ka, et tehakse kõik, mis võimalik, et lõpetada kohutavad inimkannatused Gazas ja takistada konflikti levikut.

Teisipäeva hommikust kuulamist katkestasid pidevad protestijate hõiked. Sellised protestid on Bideni administratsiooni ametnike Kongressis esinemistele saanud iseloomulikuks. Kui Blinken ja kaitseminister Lloyd Austin andsid 31. oktoobril selgitusi Bideni Ukraina ja Iisraeli julgeolekuabi taotluste kohta, katkestati neid korduvalt protestijate poolt.

Protestid Gaza pärast on alates sellest ajast Ameerika Ühendriikides intensiivistunud, sealhulgas kolledži ülikoolilinnakutes, kus on toimunud kümneid vahistamisi.

Aprillis võttis Kongress vastu 95 miljardi dollari suuruse välisabi paketi Iisraelile, Ukrainale, Taiwanile ja humanitaarvajadustele, pärast seda kui vabariiklased olid seda kuid blokeerinud. Pakett võeti esindajatekojas vastu ainult tänu sellele, et enamus demokraatidest toetas seda, ja erakonnad on endiselt erimeelsustel selles, kui palju abi Washington peaks Ukrainale veel andma.