Ühendkuningriigis toimuvad 4. juulil üldvalimised

"Tööparteil pole plaane ja seetõttu on tulevik ebakindel," ütles Sunak ajakirjanikele pärast üldvalimiste välja kuulutamist. "5. juulil olen peaminister mina või (leiboristide juht) Keir Starmer. Ta on näidanud, et talle on tähtis vaid peaministri positsioon ja ta on selle nimel kõigeks valmis. Kui sul pole julgust inimestele oma plaanidest rääkida, kuidas sa saad riiki juhtida ärevatel aegadel?"

"Ainult konservatiivid suudavad minu juhtimisel stabiilsust hoida," lisas Sunak.

Sunaki avaldus oli ootuspärane pärast seda, kui ministrid tühistasid üritused ja kas piirasid või lükkasid edasi välisreise valitsuse istungil osalemiseks, vahendas Reuters.

Suurem osa kolmapäevast levisid parlamendis kuulujutud, et Briti juht on valmis valimised välja kuulutama. Sunak ega tema meeskond ei tõtanud seda kinnitama ega ümber lükkama.

Varem, kui küsiti kuulujuttude kohta, jäi Sunak oma sõnade juurde, et üleriigilised valimised toimuvad 2024. aasta teisel poolel. Kuid siis katkestas välisminister David Cameron oma reisi Albaaniasse ja kaitseminister lükkas edasi välisvisiidi, et osaleda vanemministrite kabineti kohtumisel.

Küsitluste järgi on aga Sunaki konservatiivide peamistel rivaalidel, Leiboristidel, korralik edumaa.

Suurbritannia parlamendi töö peatatakse reedel 24. mail, millele järgneb parlamendi laiali saatmine 30. mail.

Uus parlament kutsutakse kokku 9. juulil ja tööga alustatakse 17. juulil.

Briti rahandusminister Jeremy Hunt lubas igati võidelda Sunaki võidu eest. "Me vajame valitsust, mis on valmis langetama raskeid otsuseid," ütles ta.

Suurbritannia opositsioonilise Tööpartei juht Keir Starmer ütles kolmapäeval, et juulis toimuvad üldvalimised annaksid riigile võimaluse lõpetada peaminister Rishi Sunaki konservatiivse valitsuse loodud kaose.

"Ükskõik, mida veel öeldakse ja tehakse, see muutuse võimalus on see, millest need valimised räägivad," ütles Starmer toetajatele pärast seda, kui Sunak teatas, et üleriigiline hääletus toimub 4. juulil. "Hääl Tööpartei poolt on hääl stabiilsuse poolt - majandusliku ja poliitilise stabiilsuse poolt, poliitika poolt, mis sekkub vähem meie eludesse, hääl kaose lõpetamiseks. On aeg muutusteks."

Ta ütles, et Tööparteil on pikaajaline plaan Suurbritannia ülesehitamiseks, mis tagaks majandusliku stabiilsuse, vähendaks tervishoiuteenuste ooteaegu, kindlustaks riigi piirid ja vähendaks energiahindu.