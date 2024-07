ERR Londonis: Suurbritannia valimistel saadab edu ilmselt Tööparteid

Neljapäeval toimuvatel Suurbritannia valimistel ennustatakse ülekaalukat võitu Tööparteile. Konservatiivse Partei skandaalidest ja avalike teenuste kärbetest väsinud britid soovivad eelkõige muutust ja see on ka peamine Tööpartei lubadus.

Kui hiljuti ühes arvamusküsitluses paluti brittidel oma riik ühe sõnaga kokku võtta, siis kõige tavalisem vastus oli broken ehk katki. Sellepärast ootavad britid, et valimispäeval pärast 14 aastat kestnud Briti Konservatiivse Partei võimu tuleb seekord muutus ja võimule pääseb Tööpartei.

"Koolide laed lagunevad, teed on auklikud, haiglas peab ootama arstiaega kuus kuud. On palju asju, mis üldse ei tööta," ütles mõttekoja Foreign Policy Centre nõunik David Harley.

Muidugi ei ole selles süüdi ainult Rishi Sunaki juhitud Konservatiivne Partei. Koroonapandeemia, Venemaa sõjaga koos lahvatanud energiakriis ning Euroopa majanduse nigel seis mõjutavad ka teisi riike. Valijaid samas argument, et ongi olnud rasked ajad, ei veena.

"Konservatiivne valitsus peab ära minema. Nad on liiga kaua võimul olnud. Nad mõtlevad vaid endile, ainult rikaste inimeste soovidele. Neil ei ole laiemat vaadet riigile ja sellele, kuidas inimesi aidata. Mina hääletan Tööpartei poolt," rääkisid Londoni elanikud Amy ja Will.

Eriti kuna viimastel aastatel on Konservatiivne Partei olnud kõike muud kui stabiilne. Peaministrid on vahetunud palju – viimase 14 aasta jooksul viis korda. Võimuparteid on saatnud ka skandaalid, seetõttu on erakond valijate silmis kaotanud usaldusväärsuse.

"See on Brexiti tõttu, mis oli täielik katastroof. See on partygate skandaali tõttu, millal nad pidasid Downing Streetil pidusid, kui kõik teised olid piirangutega kodus. Siis nad panid peaministriks Liz Trussi, kes viis majanduse täiesti põhja ja pidi tagasi astuma pärast 49 päeva," loetles Londoni elanik Doug.

Rishi Sunak ja teised Konservatiivse Partei juhtivad poliitikud ütlevad, et neil on selge plaan Briti majanduse jalule aitamiseks, mis näitab ka esimesi tulemusi.

Keir Starmeri juhitud Tööpartei lubadused on konservatiivide sõnul ebaselgemad ja toovad endaga maksutõusud. Kui see sõnum on osa poliitilisest kampaaniast, siis tõsi on, et vaid valitsusvahetusest ei piisa, et brittide elu paremaks muuta.

"Me peame uuesti tagama kiirema majanduskasvu, et maksta kõikide reformide eest, mis on vajalikud, et anda inimestele kõik nende õigustatud nõudmised," ütles David Harley.

Kuigi selles ei saa kindel olla enne, kui viimane hääl on reede varahommikul loetud, siis tõenäoliselt saab järgmiseks Briti peaministriks Keir Starmer. Ta oleks Tööpartei seitsmes peaminister.