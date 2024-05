Via Baltica Pärnu-Uulu ligi 10-kilomeetrine lõik valmib suvel

Pärnumaal Via Baltical maanteel käivad 2+2 teelõikude ehitused on graafikus. Pärnu-Uulu ligi 10 kilomeetrine teelõik valmib suve keskpaigaks.

Pärnumaal Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel käib tee ehitamine neljarajaliseks nii Riia suunal ligi 10 kilomeetri pikkusel Pärnu-Uulu lõigul kui ka Tallinna suunal Sauga-Pärnu 2,6 kilomeetrisel lõigul.

Transpordiameti Lääne üksuse juhi Hannes Vaidla sõnul saab umbes 35 miljonit eurot maksev Pärnu-Uulu lõik valmis juuli keskpaigaks.

"Pärnu-Uulu on, ütleme, et 95 protsenti töödest on valmis. Tööde ametlik lõpp on küll meil 1. jaanuar 2025, kuid töövõtja on on suutnud enamat ja hetkel on planeeritud tööde lõpp ja objekti vastuvõtmine juba 17. juuliks," ütles Vaidla. "Praegu käivad asfalteerimistööd, liikluskorraldusvahendite paigaldustööd, haljastus ja sellised viimased tööetapid."

Vaidla ütles, et ka Sauga-Pärnu 2+2 teelõigu ehitustööd on graafikus.

"Sauga-Pärnu tööde lõpp 2025. aastal ehk siis järgmise aasta ja teisel poolel on lõpptähtaeg ja ma olen üpris veendunud, et, et ka selle objektiga me kindlasti jõuame tähtajaks valmis," lisas Vaidla.

Vaidla sõnul on Pärnumaal kavas selle aasta sees alustada ka ligi 10 kilomeetri pikkuse Are-Nurme teelõigu neljarajaliseks ehitamisega.

"Loodame projekti kätte saada nüüd lähikuudel või siis ütleme juunikuu jooksul ja siis minna ehitushankesse, et loodame lepingu saada varasügiseks ja, ja esimesed tööd on juba planeeritud selle aasta lõpule," selgitas Vaidla.