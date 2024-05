Levadia lubab Maarjamäele jalgpallihalli ehitama hakata, kui riigilt lubatud hüvitist ei saa

FCI Levadia juhatuse liige Andrei Leškin saatis rahandusministeeriumile 23. mail korduspöördumise, sest ministeerium ei ole siiani vastanud tema 11. aprilli kirjale.

"Mõistame, et antud teema võib olla teie vaates ebameeldiv või problemaatiline, aga pöördumise eiramine ei ole meie hinnangul mingi lahendus," kirjutas Leškin.

Nagu pooleteise kuu taguses pöördumises, toob ka nüüd jalgpalliklubi esindaja välja, et vastavalt 2021. aasta sügisel sõlmitud kompromissi tulemusena, riigi ja FCI Levadia vahel, loobub FCI Levadia jalgpallihalli ehitusest Maarjamäele, saades riigilt 800 000 eurot kompensatsiooni ja asenduskinnistu, kuhu ehitada jalgpallihall.

"Tuginedes sellele otsusele, soovib FCI Levadia ettevõetud protsessiga edasi liikuda ja saada ikkagi kinnitust, et valitsuse korraldusega fikseeritud lubadused on endiselt jõus. Juhul kui me ka sellele pöördumisele mingit vastust ei saa ja valitsuse otsusest ikkagi taganetakse, siis ei ole meil enam võimalik halli valmimist edasi lükata ja FCI Levadia alustab Maarjamäele algselt planeeritud jalgpallihalli ehitusprojekti koostamise protsessiga," kirjutas Leškin.

Ka ERR küsis 16. aprillil rahandusministeeriumi kommentaari FCI Levadia esimesele pöördumisele. Siis vastati ministeeriumist, et tõepoolest on laekunud spordiklubi FCI Levadia pöördumine, aga seda kommenteeritakse alles siis, kui ministeerium on oma seisukoha kujundanud.